Оксана Воеводина увезла из России подросшего сына экс-короля Малайзии

Несколькими днями ранее модель рассказала, что сподвигло ее уехать жить в другую страну. «Это мой третий переезд и жизнь с чистого листа за мои 29 лет… Первый был в 17 лет в Москву, когда я поступила в университет. Затем в 24 я переехала в Малайзию. И вот 5 лет спустя, я снова собрала чемоданы, взяла под мышку Леона и двинулась в путь.

В этот раз я ориентировалась исключительно на интересы сына. Раз уж так получилось, что я одна его родила и одна его воспитываю, значит нужно сделать все для его будущего, ведь никто не сделает это кроме меня… В Москве у меня осталось все — родные, друзья, квартира, машина, ипотека… Кое-какие вопросы по бизнесу, которые я могу решать удаленно.

В Лондоне все новое, но я никогда не боялась перемен и, наверное, поэтому в моей жизни происходило столько приключений, иногда хороших, иногда не очень. Но зато я могу точно сказать, что я никогда не сидела на месте, не валялась на диване, не смотрела сериалы — я всегда двигалась вперед к своим целям, добивалась и сразу же ставила новые. Поэтому я уверена, что здесь тоже все получится», — объяснила она причины переезда.