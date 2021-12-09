Оксана Воеводина увезла из России подросшего сына экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина увезла из России подросшего сына экс-короля МалайзииКак мать-одиночка решилась на серьезные перемены в жизни
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Фото: www.instagram.com/rihanapetra
Оксана Воеводина рассказала в Instagram, что после переезда в Лондон ее сын Леон (мальчику 2,5 года) быстро освоился в компании сверстников и даже выучил несколько слов на английском.
Несколькими днями ранее модель рассказала, что сподвигло ее уехать жить в другую страну. «Это мой третий переезд и жизнь с чистого листа за мои 29 лет… Первый был в 17 лет в Москву, когда я поступила в университет. Затем в 24 я переехала в Малайзию. И вот 5 лет спустя, я снова собрала чемоданы, взяла под мышку Леона и двинулась в путь.
В этот раз я ориентировалась исключительно на интересы сына. Раз уж так получилось, что я одна его родила и одна его воспитываю, значит нужно сделать все для его будущего, ведь никто не сделает это кроме меня… В Москве у меня осталось все — родные, друзья, квартира, машина, ипотека… Кое-какие вопросы по бизнесу, которые я могу решать удаленно.
В Лондоне все новое, но я никогда не боялась перемен и, наверное, поэтому в моей жизни происходило столько приключений, иногда хороших, иногда не очень. Но зато я могу точно сказать, что я никогда не сидела на месте, не валялась на диване, не смотрела сериалы — я всегда двигалась вперед к своим целям, добивалась и сразу же ставила новые. Поэтому я уверена, что здесь тоже все получится», — объяснила она причины переезда.
Напомним, об Оксане Воеводиной заговорили, когда она в конце 2018 года вышла замуж за экс-короля Малайзии Мухаммада V. Их любовь была настолько сильной, что монарх даже отрекся от престола ради русской жены.
Но семейное счастье было настолько же коротким, насколько и ярким. Всего через несколько месяцев после свадьбы, Мухаммад выставил беременную Оксану из дома. Ее сын Леон родился в мае 2019-го уже в Москве.
Что стало причиной столь радикальных перемен в жизни Воеводиной, неизвестно до сих пор. Представители Мохаммада также не раскрывают причин развала семьи. Малазийский экс-монарх ни разу не видел сына, который растет его копией, хотя Леон стал первым и единственным ребенком 50-летнего отца. Все, кто видел мальчика, отмечают внешнюю схожесть малыша с родителем, но отец упирается и не признает наследника.
Оксана Воеводина долгое время пыталась достучаться до чувств бывшего мужа и даже признавалась ему в любви. Но он был непреклонен.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru