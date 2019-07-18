Русская жена экс-короля Малайзии призналась в чувствах к мужу после новости об их разводе

17 июля мировые СМИ взорвала новость о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с русской женой Оксаной Воеводиной. Издания сообщали, что документы оформили еще 22 июня, а 1 июля супруги официально стали разведенными.
Официальных подтверждений или опровержений данной информации не поступало. Однако в тот же день Оксана Воеводина на своей странице в Instagram разместила отрывок из интервью, в котором признается в любви к мужу и говорит, что хочет провести с ним всю жизнь.
В ролике экс-король отмечает, что для него важны взаимопонимание и страстью, а самое главное в семье – дети.
Напомним, Оксана родила супругу сына в конце мая. Малыш стал первым ребенком для 50-летнего Мухаммада. Ради любви к Оксане монарх отрекся от престола, а Воеводина перед свадьбой приняла ислам.
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Our wedding celebration in Moscow. I want to say thank you to the people who shared this happy moment with us and were together with us that evening! It was wonderful and beautiful wedding... Наше свадебное торжество в Москве. Отдельно хочу поблагодарить людей, которые разделили с нами это радостное событие и были с нами в этот вечер! Это было очень красиво и празднично...
За несколько часов видео набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Многие подписчики сочувствуют Оксане, отмечая, что вместо любви и поддержки после рождения малыша она получила развод. Другие отмечают, что в развод не верят, а все еще надеются, что семья не распалась.
Издание The Sun опубликовало копию документа о разводе супругов, который состоялся в Сингапуре.
Портал Straitstimes сообщает, что заместитель главного министра Келантана опроверг информацию о разводе, отметив, что не имеет официального подтверждения этого факта.
Все об отношениях Оксаны Воеводиной и Мухаммада можно прочитать здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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