Русская жена экс-короля Малайзии призналась в чувствах к мужу после новости об их разводе

17 июля мировые СМИ взорвала новость о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с русской женой Оксаной Воеводиной. Издания сообщали, что документы оформили еще 22 июня, а 1 июля супруги официально стали разведенными.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации не поступало. Однако в тот же день Оксана Воеводина на своей странице в Instagram разместила отрывок из интервью, в котором признается в любви к мужу и говорит, что хочет провести с ним всю жизнь.

В ролике экс-король отмечает, что для него важны взаимопонимание и страстью, а самое главное в семье – дети.