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Русская жена экс-короля Малайзии призналась в чувствах к мужу после новости об их разводе

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана и Мухаммад

Фото: Instagram
В то же время Оксана Воеводина не прокомментировала информацию о расставании с супругом.

17 июля мировые СМИ взорвала новость о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V с русской женой Оксаной Воеводиной. Издания сообщали, что документы оформили еще 22 июня, а 1 июля супруги официально стали разведенными.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации не поступало. Однако в тот же день Оксана Воеводина на своей странице в Instagram разместила отрывок из интервью, в котором признается в любви к мужу и говорит, что хочет провести с ним всю жизнь.

В ролике экс-король отмечает, что для него важны взаимопонимание и страстью, а самое главное в семье – дети.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Напомним, Оксана родила супругу сына в конце мая. Малыш стал первым ребенком для 50-летнего Мухаммада. Ради любви к Оксане монарх отрекся от престола, а Воеводина перед свадьбой приняла ислам.

За несколько часов видео набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Многие подписчики сочувствуют Оксане, отмечая, что вместо любви и поддержки после рождения малыша она получила развод. Другие отмечают, что в развод не верят, а все еще надеются, что семья не распалась.

Издание The Sun опубликовало копию документа о разводе супругов, который состоялся в Сингапуре.

Портал Straitstimes сообщает, что заместитель главного министра Келантана опроверг информацию о разводе, отметив, что не имеет официального подтверждения этого факта.

Все об отношениях Оксаны Воеводиной и Мухаммада можно прочитать здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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