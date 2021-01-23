Оксана Воеводина рассказала, как стала «Мисс Москва» после упреков экс-бойфренда
Фото: @rihanapetra / Instagram
На своей странице в Instagram модель рассказала, как достигла статуса «Мисс Москва»: «Уже в 2015 году, учась в магистратуре, я попала на конкурс Мисс Россия... Но участвовать не стала, тк мой boyfriend был против. Но чему быть, того не миновать.Пару месяцев спустя моя подруга пошла на кастинг «Мисс Москва», я пошла ее поддержать. Пока я ее ждала, вышла девушка — одна из учредителей конкурса, и поинтересовалась где мой купальник. Я сказала, что не участвую и просто пришла поддержать подругу. Но они вручили мне купальник и затащили на кастинг. Мой бойфренд тогда смирился, но сказал, что там обман, все куплено и что я не выиграю. И какого же было его удивление когда выиграла я...».
Напомним, что «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина стала мамой в 2019 году. В своем блоге экс-жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V с удовольствием рассказывает о материнстве и показывает фотографии малыша Леона.
К слову, недавно мы писали, как Оксана Воеводина рассказала о воспитании сына от экс-короля Малайзии: «Он ответственный». Некоторое время назад бывшая супруга иностранного монарха перестала показывать сына в социальной сети, но позже, по просьбам поклонников, вновь вернула его в Instagram.
Фото и видео: @rihanapetra / Instagram
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