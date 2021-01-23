Оксана Воеводина рассказала, как стала «Мисс Москва» после упреков экс-бойфренда

Напомним, что «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина стала мамой в 2019 году. В своем блоге экс-жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V с удовольствием рассказывает о материнстве и показывает фотографии малыша Леона.

К слову, недавно мы писали, как Оксана Воеводина рассказала о воспитании сына от экс-короля Малайзии: «Он ответственный». Некоторое время назад бывшая супруга иностранного монарха перестала показывать сына в социальной сети, но позже, по просьбам поклонников, вновь вернула его в Instagram.