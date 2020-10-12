Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина стала блондинкой: «Люблю внезапные решения!»

«Золотая осень, золотые косы... Есть такая поговорка, что, когда хочешь изменить свою жизнь, начни с прически... Так и получилось: прилетев из Турции, я приехала к моей дорогой в салон, чтобы немного привести себя в порядок. И внезапно, увидев девушку блондинку на соседнем кресле, выпалила: "А давай в светлый?!" Она развела руками, и сказала, что управимся только к вечеру... Но я люблю принимать такие внезапные решения! И да, я больше не боюсь испортить волосы... Какой цвет мне подходит больше, блонд или шатен?», — поинтересовалась Оксана у подписчиков.

Мнения фолловеров разделились ровно поровну: кто-то проголосовал за светлый оттенок, кто-то отметил, что шатенкой ей все же лучше. Но все сошлись в едином мнении, что Оксана красавица.

Напомним, Оксана Воеводина стала известной после участия в конкурсе красоты «Мисс Москва» в 2015 году, но еще больше о ней заговорили после того, как она сумела покорить сердце короля Малайзии Мохаммада V, который ради нее даже отрекся от престола. А Оксана ради будущего мужа приняла ислам.

В ноябре 2018 года монарх женился на россиянке, красивая свадьба состоялась в Москве. Но счастье пары было недолгим: когда Оксана уже ждала сына, муж выставил ее из дома и объявил о разводе по мусульманским традициям. Малыша Воеводина родила уже в Москве. Она долгое время пыталась достучаться до супруга, признаваясь, что любит его и хочет, чтобы сына, который родился копией отца, они растили вместе. Но Мухаммад был непреклонен, с бывшей женой не общался.

Причины их расставания не известны до сих пор.

Все об истории Оксаны Воеводиной и Мохаммада V можно прочитать на сайте Passion.ru.