Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина стала блондинкой: «Люблю внезапные решения!»
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и экс-жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина активно ведет Instagram. Южная красавица рассказала подписчикам, что решилась на смену имиджа. Во время посещения салона она внезапно решила стать блондинкой.
«Золотая осень, золотые косы... Есть такая поговорка, что, когда хочешь изменить свою жизнь, начни с прически... Так и получилось: прилетев из Турции, я приехала к моей дорогой в салон, чтобы немного привести себя в порядок. И внезапно, увидев девушку блондинку на соседнем кресле, выпалила: "А давай в светлый?!" Она развела руками, и сказала, что управимся только к вечеру... Но я люблю принимать такие внезапные решения! И да, я больше не боюсь испортить волосы... Какой цвет мне подходит больше, блонд или шатен?», — поинтересовалась Оксана у подписчиков.
Мнения фолловеров разделились ровно поровну: кто-то проголосовал за светлый оттенок, кто-то отметил, что шатенкой ей все же лучше. Но все сошлись в едином мнении, что Оксана красавица.
Напомним, Оксана Воеводина стала известной после участия в конкурсе красоты «Мисс Москва» в 2015 году, но еще больше о ней заговорили после того, как она сумела покорить сердце короля Малайзии Мохаммада V, который ради нее даже отрекся от престола. А Оксана ради будущего мужа приняла ислам.
В ноябре 2018 года монарх женился на россиянке, красивая свадьба состоялась в Москве. Но счастье пары было недолгим: когда Оксана уже ждала сына, муж выставил ее из дома и объявил о разводе по мусульманским традициям. Малыша Воеводина родила уже в Москве. Она долгое время пыталась достучаться до супруга, признаваясь, что любит его и хочет, чтобы сына, который родился копией отца, они растили вместе. Но Мухаммад был непреклонен, с бывшей женой не общался.
Причины их расставания не известны до сих пор.
Все об истории Оксаны Воеводиной и Мохаммада V можно прочитать на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Оксаны Воеводиной, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!