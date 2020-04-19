Оксана Воеводина рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением ребенка

Но не обошлось и без минусов: «Реже встречаюсь с друзьями, меньше сплю, меньше возможностей путешствовать, так как маленький ребенок, большие расходы на ребенка, и чем старше, тем больше, переживаю из-за армии Леона».

Напомним, в 2018 году Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, который ради нее отказался от трона. Однако браку не суждено было продлиться долго — меньше, чем через год после свадьбы стало известно о разводе пары. Историю любви и расставания Оксаны Воеводиной и Мухаммада V вы прочтете на Passion.ru.