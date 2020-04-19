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Оксана Воеводина рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением ребенка

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Оксана Воеводина

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Экс-супруга бывшего короля Малайзии поделилась с подписчиками своим опытом.

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина стала мамой в 2019 году. В своем блоге экс-жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V с удовольствием рассказывает о материнстве и показывает фотографии малыша Леона.

Так, красавица поделилась тем, как изменилась ее жизнь после рождения сына. «- ➕много работаю 💻📞🗂🗃

  • ➕больше учусь, занимаюсь саморазвитием и получаю опыт для дальнейшей работы 👩🏽‍🎓👩🏽‍💻👩🏽‍💼
  • ➕больше забочусь о своём здоровье 👩‍⚕️
  • ➕стала больше следить за своим питанием, телом и фигурой 💪🏽🥗🏇🏼🧘‍♀️
  • ➕больше думаю о будущем, начала строить планы на много лет вперёд 📝💭
  • ➕избавилась от всех вредных привычек 🍫🍾
  • ➕стала аккуратнее водить автомобиль, меньше экстремальных и опасных видов спорта 🏎🚁🪂
  • ➕стала следить за своими доходами и расходами 💳💶
  • ➕безответственные мужчины теперь обходят меня стороной, так как бояться детей 🕺🏽💨🤱🏽
  • ➕Проще получить Визы в другие страны, так как в родной стране маленький ребёнок 👩🏽‍✈️👨🏽‍✈️ », — перечислила плюсы материнства Оксана.

Но не обошлось и без минусов: «Реже встречаюсь с друзьями, меньше сплю, меньше возможностей путешствовать, так как маленький ребенок, большие расходы на ребенка, и чем старше, тем больше, переживаю из-за армии Леона».

Напомним, в 2018 году Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, который ради нее отказался от трона. Однако браку не суждено было продлиться долго — меньше, чем через год после свадьбы стало известно о разводе пары. Историю любви и расставания Оксаны Воеводиной и Мухаммада V вы прочтете на Passion.ru.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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