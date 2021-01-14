Оксана Воеводина рассказала о воспитании сына от экс-короля Малайзии: «Он ответственный»

Оксана Воеводина в одиночку растит 1,5-годовалого сына Леона, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Поклонники модели души не чают в ее малыше, который растет копией своего монаршего отца. И Оксана рассказывает в социальной сети о том, как воспитывает мальчика.

Очередной пост она посвятила распорядку дня Леона и показала фото малыша, на которых он позирует в стильном костюме-тройке.

«Леон мальчик очень ответственный, ко всему подходит рассудительно, а благодаря стабильному распорядку дня все для него предсказуемо, а это очень важно для детей знать, что будет потом.

Леон просыпается в 9-9.30. Потом идет завтракать.

На протяжении недели у него один раз в день идут занятия. В одни дни ходим на гимнастику, ему очень нравится и занимается с удовольствием. В другие дни ходим в школу на развивающие занятия. Начали ходить в новое место, и пока он адаптируется и привыкает.

В 13.00 — обед.

С 13.30 до 16.00 — дневной сон. Отдых после занятий никто не отменял.

16.30 — полдник. Потом время поиграть и разбросать игрушки. В свободное время стараемся много гулять. Свежий воздух помогает укреплять иммунитет.

В 20.30 — ужин.

В 21.00 купаемся и в 22.00 — отбой на ночной сон. Стараюсь ложиться спать вместе с сыном, т.к. это лучшее время для отхода ко сну. Да и вместе полежать, почитать на ночь сказки — это уже ритуал», — рассказала Оксана.