Оксана Воеводина рассказала о воспитании сына от экс-короля Малайзии: «Он ответственный»
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
Оксана Воеводина в одиночку растит 1,5-годовалого сына Леона, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Поклонники модели души не чают в ее малыше, который растет копией своего монаршего отца. И Оксана рассказывает в социальной сети о том, как воспитывает мальчика.
Очередной пост она посвятила распорядку дня Леона и показала фото малыша, на которых он позирует в стильном костюме-тройке.
«Леон мальчик очень ответственный, ко всему подходит рассудительно, а благодаря стабильному распорядку дня все для него предсказуемо, а это очень важно для детей знать, что будет потом.
Леон просыпается в 9-9.30. Потом идет завтракать.
На протяжении недели у него один раз в день идут занятия. В одни дни ходим на гимнастику, ему очень нравится и занимается с удовольствием. В другие дни ходим в школу на развивающие занятия. Начали ходить в новое место, и пока он адаптируется и привыкает.
В 13.00 — обед.
С 13.30 до 16.00 — дневной сон. Отдых после занятий никто не отменял.
16.30 — полдник. Потом время поиграть и разбросать игрушки. В свободное время стараемся много гулять. Свежий воздух помогает укреплять иммунитет.
В 20.30 — ужин.
В 21.00 купаемся и в 22.00 — отбой на ночной сон. Стараюсь ложиться спать вместе с сыном, т.к. это лучшее время для отхода ко сну. Да и вместе полежать, почитать на ночь сказки — это уже ритуал», — рассказала Оксана.
«Вы только посмотрите на него. Он же выглядит точной копией отца», «Принц Малайзии. Такой милый!», «Надеюсь, Леон вырастет великой личностью. Счастья тебе, Исмаил Леон», «Леон так похож на отца. Неужели тот не видит?», — последовали сотни комментариев от подписчиков Воеводиной из Малайзии.
Напомним, брак Оксаны и Мухаммада V длился меньше года. Когда модель была уже на пятом месяце беременности, муж буквально выставил ее из дома. Ни он, ни она не раскрывают причину столь стремительного разрыва и краха счастливой семьи. Леон родился уже в Москве в мае 2019 года.
После расставания Оксана Воеводина продолжала признаваться супругу в любви и не оставляла попыток достучаться до него, хотя бы ради малыша. Но экс-король Малайзии остался непреклонным и не признал своего единственного ребенка.
Все об отношениях Оксаны Воеводиной и Мухаммада V читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Оксаны Воеводиной
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