«Округлилось личико»: в Сети обсуждают новое фото «беременной» Татьяны Навки

«Округлилось личико», «Прелесть Прелесть», «На героиню из сказки похожа», «Танечка, какая вы миленькая красоточка! На этом фото такая вся домашняя, если правда то, что пишут СМИ, то я желаю вам самых добрых перемен», «Кушайте на здоровье,инжир очень полезен и малина тоже. Только польза от этих ягод», «Вы красавица», - обсуждают поклонники в комментариях к свежему посту.

Поклонники и представители прессы начали подозревать спортсменку в том, что она скрывает «интересное положение» после того, как она стала реже делать публикации в соцетях и, имея идеальную фигуру, отдавать предпочтение просторной одежде. Источником «подробностей» стал Telegram-канал «НеМалахов» - сообщалось, что женщина находится на позднем сроке и совсем скоро должна родить.

У Татьяны Навки и ее супруга Дмитрия Пескова уже есть общая дочь Надя, на днях ей исполнилось 6 лет. Старшей дочери фигуристки - Александре Жулиной - 20 лет.