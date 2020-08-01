Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечают 5 лет со дня свадьбы

Подписчики поздравляют Татьяну и Дмитрия с годовщиной: «Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! 5 лет — это уже немало! Желаю вам купаться в нежности и обожании друг друга! Пусть ваша совместная жизнь будет крепка и надежна, как вековые деревья», «Очень хорошая пара! Счастья Вам!», «Обожаю вашу пару! Будьте счастливы на долгие, долгие годы!»

Татьяна Навка - известная фигуристка. В 2006 году в паре с Романом Костомаровым она выиграла золото в танцах на льду на олимпиаде в Турине. Первым мужем Татьяны стал фигурист Александр Жулин. Брак был зарегистрирован в 2000 году. Почти сразу у пары родилась дочь Александра. Девочка имеет американское гражданство. В 2010 году спортсмены заявили, что разводятся. Тогда же Татьяна познакомилась с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Позже у них завязался роман. В 2014 году у пары появилась дочь Надежда. Церемония бракосочетания Пескова и Навки состоялась в 2015 году в Сочи.