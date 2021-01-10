«Огонь!» Глюкоза опубликовала пикантное селфи

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, любимые глаза и елку, которую пора разбирать. Как полет, ребятки? Сегодня последний выходной, все выжили?», — обратилась исполнительница хита «Невеста» к пользователям Сети.

«Наташа, ты красавица! Мы выжили!!!», «Сногсшибательная», «Роковая красотка!», «Яркая звезда!», «Ослепительная!», «Какая вы красивая ..шикарная леди», «Ох эти глазенки многих с ума сводят!», «На вас тоже можно вечно смотреть! Красивая», — написали восторженные фолловеры.

К слову, совсем недавно мы писали, что 34-летняя певица снова поразила поклонников идеальной фигурой и прекрасным чувством стиля. Она опубликовала новый пост в своем блоге в Instagram, и многие пользователи Сети позитивно оценили лук артистки. Глюкоза примерила кеды, шапку, темно-серые потертые джинсы клеш и черную майку, сверху она накинула кардиган. Такой наряд отлично подчеркнул осиную талию исполнительницы. Образ знаменитая блондинка дополнила дерзким мейком: легким контурингом и ярким бордовым цветом на губах.