Дарья Мороз облачилась в полупрозрачное сияющее платье: «Снежная Королева»
Фото: @d_moroz / Instagram
Дарья Мороз нередко публикует фотографии с вечеринок, на которых она появляется в ослепительных нарядах. На одном из последних светских мероприятий актриса облачилась в полупрозрачное сияющее платье, к которому подобрала драгоценные украшения — колье, браслеты и серьги с бриллиантами. Под снимком Дарья написала: «Сыграю Cнежную Rоролеву — дорого».
Поклонники певицы поспешили оставить комментарии о красоте актрисы под снимком: «Платье-улет!)», «Платье превосходное. Очень идет вам», «Красота какая. Ангел», «Платье фантастическое!», «Красавица», «Как всегда-богиня!!», «Я болдею, привосходная красота русской девушки!!!», «Необыкновенная Дарья!!!», «Супер!!!! И правда, снежная королева!!!!».
Фото: @d_moroz / Instagram
Напомним, что сейчас Дарья Мороз не замужем. В 2010 году она стала женой режиссера Константина Богомолова. Этот брак был для Дарьи вторым и принес творческой семье пополнение — на свет появилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 8 лет, но в итоге развелись. Недавно Мороз заподозрили в романе с коллегой Игорем Верником. Актриса опубликована в своем Инстаграм несколько трогательных фото с актером, что тут же стало поводом для новых слухов. Тем не менее, похоже, данный роман не подтвердился. Чуть раньше Дарья призналась, что у нее есть любимый человек, но его имени она не раскрыла. Ее бывший муж Константин Богомолов сегодня состоит в браке с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.
К слову, недавно мы писали, как Дарья Мороз удивила поклонников неудачным фото. 37-летняя популярная актриса Дарья Мороз продемонстрировала, что не боится выглядеть смешно и неудачно.
Фото и видео: @d_moroz / Instagram
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