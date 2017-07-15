29-летняя Агния Дитковските официально развелась с 35-летним Алексеем Чадовым

Агния Дитковските и Алексей Чадов объявили о расставании около двух лет назад, однако оформлять развод не спешили. Сегодня российским СМИ стало известно, что пара наконец официально расторгла отношения. Решение вынес один из мировых судов Москвы.

Инициатива принадлежала Агнии, женщина инициировала процесс в мае этого года. Возможно, она решила оформить отношения с новым мужчиной? Ей приписывали роман то с очень богатым россиянином, то с иностранцем. И если информация о романе со вторым была слишком похожа на слухи (в Сети была опубликована публичная переписка с неким Амиром), то разговоры о богатом поклоннике пока не получили веских опровержений. Более того — светские сплетники уверены, что Агния родила ребенка своему богатому поклоннику, а тот, в свою очередь, помог ей с покупкой дорогой недвижимости. Впрочем, ни сама Дитковските, ни ее мама не комментируют всю эту информацию.

Алексей, в свою очередь, тоже отказывается от комментариев, однако мужчина был не против развода: он просто не стал тратить время и не явился на заседание, которое было назначено на 9 июня. Спустя месяц пару развели.

Чадов активно участвует в воспитании общего сына Федора. Судя по немногословным комментариям актера, его сердце снова занято.