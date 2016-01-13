Два года назад Алексей Чадов развелся с матерью своего сына Агнией Детковските. С тех пор о личной жизни экс-супругов было практически ничего неизвестно. Однако на днях в СМИ появилась информация, что Агния счастлива в отношениях с новым мужчиной и более того, родила второго ребенка. Алексей же в своем недавнем интервью порталу WomanHit.ru заявил, что не афиширует личную жизнь и все его девушки остаются за кадром.

Публикация от CHADOFF (@alexeychadov) Янв 24 2016 в 3:26 PST

Помимо этого, актер откровенно рассказал о том, что для него означает любовь и сколько переживаний она ему принесла: «Любовь для меня — сумасшедшая страсть, химия, желание близости — вот что такое любовь на первичном ее уровне. Все, что происходит дальше — семья и дети, — это уже другая история. У меня были какие-то влюбленности, и они приносили кучу переживаний и даже слезы, но это никаким образом не повлияло на меня в дальнейшем.».

Публикация от CHADOFF (@alexeychadov) Янв 18 2016 в 5:51 PST

По словам Чадова, сейчас ему больше интересна «любовь с интеллектом», а все, что было до этого он хочет оставить в прошлом: «Мне симпатична любовь с интеллектом, когда оба партнера подключают ум и отвечают за себя полностью. Все, что до этого было… к этому не хочется больше возвращаться и вновь проходить. Я хочу двигаться дальше.».

Публикация от CHADOFF (@alexeychadov) Янв 13 2016 в 2:22 PST

И как оказалось, артист действительно двигается дальше. Несмотря на то, что Алексею нравится его статус холостяка, в его жизни все-таки есть любимая женщина.

«Пока мне очень нравится мой статус свободного мужчины, но без женщины я все равно не могу существовать. Поэтому я скажу вам так: я — холостяк, но я занят.», - заключил Чадов.

Фото: instagram.com, globallookpress.com