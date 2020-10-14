Одно лицо: Максим Галкин показал, как он и сын выглядели в одинаковом возрасте
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показала подписчикам два снимка: на одном он держит на руках маленького Гарри, на другом самого маленького Максима держит его отец Александр Галкин. Фото сделаны с разницей примерно в 40 лет. Коллажем телеведущий и актер показал, насколько сильны гены в их семье, ведь он и Гарри в одинаковом возрасте — одно и то же лицо.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Поклонники Галкина и раньше замечали, что сын сильно похож на него. Теперь это стало еще более очевидным.
Недавно Максим трогательно рассказал о родителе, в день отца он посвятил ему нежное послание, опубликованное в Сети. Тогда же Галкин разместил в микроблоге свои редкие детские фото.
«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. <...> Ну и, конечно, он прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!», — трогательно написал тогда Максим Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева родители 7-летних двойняшек Лизы и Гарри. Малышей звездной паре родила суррогатная мать, но, по заверениям знаменитостей, биоматериал был их. Алла Пугачева рассказывала, что много лет назад заморозила яйцеклетки. Поклонники Примадонны находят ее внешнее сходство с маленькой дочерью.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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