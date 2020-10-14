Одно лицо: Максим Галкин показал, как он и сын выглядели в одинаковом возрасте

Поклонники Галкина и раньше замечали, что сын сильно похож на него. Теперь это стало еще более очевидным.

Недавно Максим трогательно рассказал о родителе, в день отца он посвятил ему нежное послание, опубликованное в Сети. Тогда же Галкин разместил в микроблоге свои редкие детские фото.

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. <...> Ну и, конечно, он прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!», — трогательно написал тогда Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева родители 7-летних двойняшек Лизы и Гарри. Малышей звездной паре родила суррогатная мать, но, по заверениям знаменитостей, биоматериал был их. Алла Пугачева рассказывала, что много лет назад заморозила яйцеклетки. Поклонники Примадонны находят ее внешнее сходство с маленькой дочерью.