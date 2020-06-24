Максим Галкин показал свои редкие детские фото: «Как Гарри на вас похож!»

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. В армии его помнят до сих пор. Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошел огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерала-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за все танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. Талантливый инженер, академик, он стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У, за что получил Государственную Премию. (Разные фото в карусели) Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!», — трогательно написал Максим Галкин.

Подписчики артиста отметили, что на этих фото особенно заметно, насколько он похож со своим сыном Гарри

«Вы похожи на отца», «Теперь особенно видно, как сильно Гарри похож на вас», «О, вылитый Гарик!», «Гарри очень похож на вас в детстве. Копия даже», «Как же вы похожи с Гарри», «Отец замечательный», «Как вы на него похожи, Максим!», «Ого!!! Гарри копия Максима!», — отметили подписчики Максима.

А вы видите сходство между дедом-сыном-внуком Галкиными?