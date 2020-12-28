«Очень соскучилась»: Анастасия Макеева поздравила маму с днем рождения после года разлуки

«Спасибо огромное, моя любимая доченька. Обязательно поправлюсь, и мы будем часто видеться. Очень скучаю и жду самых хороших времен. Спасибо тебе за заботу, спасибо за красивый подарочек», — поблагодарила Марина Макеева.

«С днем рождения мамочку! Какая она у вас все-таки красивая! И скорейшего выздоровления», «Поздравляю маму с днем рождения и желаю быть здоровой», «Понятно, в кого вы такая красивая», «Ой, какая милая мама у вас», «Мамы — наша сила, опора, наши ангелы хранители, будьте здоровы!», — поздравили подписчики артистки.

2020 год стал непростым для Анастасии Макеевой. Вдали от родных она пережила развод с третьим мужем, юристом Александром Саковичем. Влюбленные тайно поженились в 2018-м, и Анастасия показала его в социальной сети всего лишь раз. Несколько месяцев назад стало известно, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.

Напомним, первым мужем Анастасии был актер Петр Кислов, но брак быстро распался. Со вторым супругом Глебом Матвейчуком она прожила 6 лет. Ни в одном из браков Макеева детей не родила. Недавно в откровенном интервью она призналась, что мечтает стать матерью. Но даже после нескольких попыток ЭКО, она не достигла желаемого результата.