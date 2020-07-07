Третий муж Анастасии Макеевой бросил ее ради актрисы театра Константина Богомолова?
Фото: www.instagram.com/makeevan/
38-летняя Анастасия Макеева замужем в третий раз. В марте 2020 года она показала подписчикам в Instagram своего супруга, с которым тайно расписалась в 2018-м. Актриса не «светила» избранника, которым стал новосибирский юрист Александр Сакович.
И, похоже, их счастье было недолгим. Еще весной Анастасия обмолвилась в своем микроблоге, что «потеряла все», но не ноет в трудных условиях пандемии, как другие. Тогда же у многих возникли подозрения, что в семье актрисы не все ладно. Но она отмахивалась от вопросов, резко отвечая: «Хватит нести чушь!», сообщает «ЭГ».
Теперь издание сообщило, что Анастасия и Александр на самом деле не вместе, дав почву для многочисленных пересудов в Сети. По сведениям «ЭГ», в семью Макеевой и Саковича «вклинилась» 31-летня подопечная Константина Богомолова, актриса Екатерина Седик (издание даже опубликовало их совместную фотографию, — прим. ред.).
Подруга Екатерины подтвердила прессе, что Седик и Сакович вместе уже с января. «Александр красиво ухаживал, приезжал на спектакли с огромными букетами. Саша рядом с ней светится от счастья. Не знаю, насколько его развод с Макеевой был болезненным, но Анастасия бесится, но это и понятно, — прокомментировала девушка, добавив, что юрист мечтает о настоящей семье с детьми, которых он и Анастасия за время короткого брака так и не завели.
Анастасия Макеева не комментирует происходящее. На ее странице в Instagram — тишь и красота. Она делится с подписчиками дачными заботами и фотографиями из путешествий.
Отметим, что брак с Александром Саковичем стал для Анастасии Макеевой третьим. Первым ее супругом был актер Петр Кислов, который позже женился на Полине Гагариной, а сейчас счатлив в новых отношениях. Во второй раз Анастасия вышла замуж тоже за коллегу — актера и певца Глеба Матвейчука. Но прожив в браке 6 лет, они расстались. Сейчас Матвейчук и его новая возлюбленная ждут уже второго ребенка.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой, Екатерины Седик
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!