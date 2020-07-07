Третий муж Анастасии Макеевой бросил ее ради актрисы театра Константина Богомолова?

И, похоже, их счастье было недолгим. Еще весной Анастасия обмолвилась в своем микроблоге, что «потеряла все», но не ноет в трудных условиях пандемии, как другие. Тогда же у многих возникли подозрения, что в семье актрисы не все ладно. Но она отмахивалась от вопросов, резко отвечая: «Хватит нести чушь!», сообщает «ЭГ».

Теперь издание сообщило, что Анастасия и Александр на самом деле не вместе, дав почву для многочисленных пересудов в Сети. По сведениям «ЭГ», в семью Макеевой и Саковича «вклинилась» 31-летня подопечная Константина Богомолова, актриса Екатерина Седик (издание даже опубликовало их совместную фотографию, — прим. ред.).