«Очень элегантно»: дочь Анастасии Заворотнюк поразила поклонников образом в маленьком черном платье

Поклонники восторженно оценили фотографии. В комментариях можно найти огромное количество комплиментов:

«Анна, вам нужно на обложку глянцевого журнала! Вы само совершенство», «Вам очень идет это платье», «Люблю одежду черного цвета, а платья просто обожаю! Вам безумно идет этот наряд! Очень стильно, элегантно и подчеркивает вашу стройную фигуру», «Какая вы утонченная и неотразимая», — прокомментировали подписчики.

Некоторые фанаты посоветовали девушке заниматься модельным бизнесом. «Вам обязательно нужно развиваться в моделинге!», «Настоящая модель», «Ваше место на подиуме», «Соглашусь, что вам нужно на обложку глянца», — написали ей фолловеры.

А вам понравились новые фотографии Анны? Делитесь своим мнением в комментариях!