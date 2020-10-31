«Очень элегантно»: дочь Анастасии Заворотнюк поразила поклонников образом в маленьком черном платье
Девушка опубликовала снимки, на которых предстала перед подписчиками в идеальной форме.
Анна вспомнила историю маленького черного платья — незаменимого атрибута в гардеробе каждой женщины.
«Маленькое чёрное платье, которое Коко Шанель придумала в 1926 году, стало символом независимости и сексуальности. Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и 90 лет назад. Оно стройнит и соединяет дневной образ с вечерним», — подписала публикацию Заворотнюк.
Поклонники восторженно оценили фотографии. В комментариях можно найти огромное количество комплиментов:
«Анна, вам нужно на обложку глянцевого журнала! Вы само совершенство», «Вам очень идет это платье», «Люблю одежду черного цвета, а платья просто обожаю! Вам безумно идет этот наряд! Очень стильно, элегантно и подчеркивает вашу стройную фигуру», «Какая вы утонченная и неотразимая», — прокомментировали подписчики.
Некоторые фанаты посоветовали девушке заниматься модельным бизнесом. «Вам обязательно нужно развиваться в моделинге!», «Настоящая модель», «Ваше место на подиуме», «Соглашусь, что вам нужно на обложку глянца», — написали ей фолловеры.
А вам понравились новые фотографии Анны? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: Instagram Анны Заворотнюк
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