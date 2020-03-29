Дочь Заворотнюк об учебе в США: «Я звонила маме с просьбой вернуться обратно»

«Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. Первый месяц был невообразимо тяжелым из-за языкового барьера, при том, что язык я знала очень хорошо. А вот на парах я практически всегда молчала, боялась совершить ошибку в построении предложения и т.д. Потом, я начала преодолевать свой страх и поборола этот барьер. 🎓 ⠀ В течение второго месяца моего пребывания там я, наконец, встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом. 🤍 Но самое тяжелое для меня было – это долгое расставание с семьей, в общей сложности я прожила в Штатах 4 года и имела возможность летать к родным только на каникулах два раза в год. Несмотря на эти трудности, я получила невероятный жизненный опыт, прекрасное образование и обрела новых настоящих друзей. Я безумно благодарна своей семье за такую невероятную возможность», — подытожила Анна.

Напомним, Анастасия Заворотнюк родила Анну и Майкла от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В браке с Петром Чернышевым у актрисы родилась дочь Мила.