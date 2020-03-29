Дочь Заворотнюк об учебе в США: «Я звонила маме с просьбой вернуться обратно»
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Фото: Instagram Анны Заворотнюк
Тысячи поклонников следят за новостями об актрисе Анастасии Заворотнюк, борющейся с тяжелым заболеванием. Близкие звезды «Моей прекрасной няни» предпочитают не комментировать ее состояние и редко публикуют свежие фото в соцсетях, однако в последнее время в блоге дочери Анастасии Анны Заворотнюк все чаще стали появляться новые посты. Так, на днях девушка рассказала о своем переезде в США, где поступила в престижный университет: «Смена места жительства это тот барьер, который не могут преодолеть многие из-за страха перемен и других жизненных обстоятельств. В начале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания, и я получила высокий балл, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке «Расе University», нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street. Я мечтала и визуализировала каждый свой день там. 🗽 ⠀ Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. 🏙 ⠀ Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненным слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев и, если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь🌹».
«Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. Первый месяц был невообразимо тяжелым из-за языкового барьера, при том, что язык я знала очень хорошо. А вот на парах я практически всегда молчала, боялась совершить ошибку в построении предложения и т.д. Потом, я начала преодолевать свой страх и поборола этот барьер. 🎓 ⠀ В течение второго месяца моего пребывания там я, наконец, встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом. 🤍 Но самое тяжелое для меня было – это долгое расставание с семьей, в общей сложности я прожила в Штатах 4 года и имела возможность летать к родным только на каникулах два раза в год. Несмотря на эти трудности, я получила невероятный жизненный опыт, прекрасное образование и обрела новых настоящих друзей. Я безумно благодарна своей семье за такую невероятную возможность», — подытожила Анна.
Напомним, Анастасия Заворотнюк родила Анну и Майкла от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В браке с Петром Чернышевым у актрисы родилась дочь Мила.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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