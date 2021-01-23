Объявился внебрачный сын Бориса Грачевского — и у него миллионные долги
Фото: Global Look Press
Тайный наследник впервые появился в эфире программы «Ты не поверишь». Как рассказывается в сюжете, внебрачного ребенка режиссеру 36 лет назад родила Татьяна Красикова — сотрудница детского лагеря «Орленок», где Борис Грачевский часто бывал по работе. Назвали мальчика Максим — также, как и единокровного брата, старшего сына Бориса Грачевского. Своего знаменитого папу Максим, который очень на него похож, видел всего дважды: в далеком детстве и на похоронах, где держался вдали от семьи.
В эфире программы Максим Красиков признался: «Папа никогда мне не помогал, мы не общались, но я не переживал по этому поводу. У меня такая замечательная мама! Она сделала все, чтобы я вообще ни о чем не переживал. А своему отцу я благодарен за генетику и хорошие мозги».
Фото: Global Look Press
Как сообщает издание «Комсомольская правда», наследник режиссера является учредителем 17 компаний, из которых на плаву остались только 7. На внебрачного сына Грачевского даже завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере».
Внебрачный сын Гречевского накопил многомиллионные долги. По данным базы судебных приставов, он задолжал около 7 миллионов рублей по кредитам и судебным взысканиям. Однако, несмотря на непростое финансовое положение, он уверяет, что на наследство претендовать не будет.
Напомним, что наследниками Грачевского являются его третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от второй жены Анны и 9-месячный сын Филипп от Екатерины Белоцерковской. Через полгода наследство придется поделить между всеми претендентами.
К слову, что недавно мы писали, что Борис Грачевский оставил огромное наследство третьей жене и детям.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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