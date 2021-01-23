Объявился внебрачный сын Бориса Грачевского — и у него миллионные долги

Тайный наследник впервые появился в эфире программы «Ты не поверишь». Как рассказывается в сюжете, внебрачного ребенка режиссеру 36 лет назад родила Татьяна Красикова — сотрудница детского лагеря «Орленок», где Борис Грачевский часто бывал по работе. Назвали мальчика Максим — также, как и единокровного брата, старшего сына Бориса Грачевского. Своего знаменитого папу Максим, который очень на него похож, видел всего дважды: в далеком детстве и на похоронах, где держался вдали от семьи.

В эфире программы Максим Красиков признался: «Папа никогда мне не помогал, мы не общались, но я не переживал по этому поводу. У меня такая замечательная мама! Она сделала все, чтобы я вообще ни о чем не переживал. А своему отцу я благодарен за генетику и хорошие мозги».