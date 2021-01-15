Звезды выражают соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского
Фото: www.instagram.com/irina_bezrukova_official/?hl=ru
Вечером в четверг стало известно о смерти художественного руководителя «Ералаша», режиссера и сценариста Бориса Грачевского. Он скончался в больнице от коронавируса на 72-м году жизни.
Звезды выразили соболезнования в связи со смертью режиссера, многие не могут в это поверить.
«Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», — рассказал актер Леонид Ярмольник в беседе с «РИА Новости» .
Максим Галкин в своем Instagram выразил соболезнования Екатерине, вдове режиссера:
«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким».
Грачевский открыл путь для многих звезд, которые сегодня достигли популярности, — Сергей Лазарев, певица Глюкоза, экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова.
«Светлая память! Спасибо за то, что моя детская мечта исполнилась, и я снялась у вас в "Ералаше". Мы часто виделись, на передачах, на премьерах, на многочисленных кинофестивалях... Еще недавно переписывались в Вотсапе... Вы присылали фото своего сынишки... за последние полгода побывали на двух кинофестивалях. Много общались, смеялись... Вы всегда шутили и смеялись... Даже когда оказались в больнице. Из клиники, 3 января, на мой вопрос — все ли хорошо, прислали мне сердечки... И фотографии своего смеющегося сынишки», — пишет актриса Ирина Безрукова.
Многие вспоминают, что никогда не видели Грачевского без улыбки:
«Не могу поверить. Не стало Бориса Грачевского. Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко. Хорошего путешествия, Борь, там классная компания. Светлая память», — рассказывает Гарик Харламов.
Одной из первых соболезнование выразила Лера Кудрявцева, которая никак не может поверить в страшную новость:
«Господи, как же так. Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит. Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — пишет телеведущая.
Сам Грачевский до последнего сохранял оптимизм, а в начале января даже опубликовал в своем Instagram фото на ИВЛ. Его супруга, Екатерина Белоцерковская, заявила, что супруг чувствует себя лучше, и призвала поклонников молиться за его здоровье вместе с ней.
Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой, Ольги Орловой, Яны Поплавской, Виктории Бони, Гарика Харламова, Леры Кудрявцевой, Эвелины Бледанс, Жасмин
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