Звезды выражают соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского

Грачевский открыл путь для многих звезд, которые сегодня достигли популярности, — Сергей Лазарев, певица Глюкоза, экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова.

«Светлая память! Спасибо за то, что моя детская мечта исполнилась, и я снялась у вас в "Ералаше". Мы часто виделись, на передачах, на премьерах, на многочисленных кинофестивалях... Еще недавно переписывались в Вотсапе... Вы присылали фото своего сынишки... за последние полгода побывали на двух кинофестивалях. Много общались, смеялись... Вы всегда шутили и смеялись... Даже когда оказались в больнице. Из клиники, 3 января, на мой вопрос — все ли хорошо, прислали мне сердечки... И фотографии своего смеющегося сынишки», — пишет актриса Ирина Безрукова.

Многие вспоминают, что никогда не видели Грачевского без улыбки:

«Не могу поверить. Не стало Бориса Грачевского. Буквально 10 дней назад общались по телефону, смеялись. Я вообще не помню Борю (он всегда не любил обращения по имени отчеству) в плохом настроении. И вот так. Как же жалко. Хорошего путешествия, Борь, там классная компания. Светлая память», — рассказывает Гарик Харламов.

Одной из первых соболезнование выразила Лера Кудрявцева, которая никак не может поверить в страшную новость:

«Господи, как же так. Я не знаю тебя без улыбки. Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный. Что же это такое, да что же это происходит. Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — пишет телеведущая.

Сам Грачевский до последнего сохранял оптимизм, а в начале января даже опубликовал в своем Instagram фото на ИВЛ. Его супруга, Екатерина Белоцерковская, заявила, что супруг чувствует себя лучше, и призвала поклонников молиться за его здоровье вместе с ней.