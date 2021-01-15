Борис Грачевский оставил огромное наследство третьей жене и детям

Режиссер и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который скончался на 72 году жизни в четверг, оставил большое наследство своей жене и детям.

Как пишет телеграм-канал «НеМалахов», среди наследства — шикарный загородный дом, стоимость которого составляет около 50 миллионов рублей.

В собственности Грачевского была и отличная трехкомнатная квартира на улице Гиляровского. Хотя жилье находится в обычном жилом доме, в квартире дизайнерский ремонт. Режиссер в свое время очень переделал жилплощадь по своему вкусу, и квартира получила действительно уникальный облик. Предполагаемая стоимость квартиры составляет около 17 миллионов рублей.

Грачевскому также принадлежат авторские права на «Ералаш», что означает, что режиссеру отходит значительная сумма во время каждой трансляции тележурнала на каналах. Теперь авторские права отойдут наследникам.

Наследниками Грачевского являются его третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от второй жены Анны и 9-месячный сын Филипп от Екатерины Белоцерковской. Через полгода наследство придется поделить между всеми претендентами.