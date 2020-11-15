«Обворожительна!» Ляйсан Утяшева блеснула в платье цвета алой розы с соблазнительным разрезом
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одном из последних видео на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в вечернем платье цвета алой розы с соблазнительным разрезом до середины бедра. В элегантном образе она появилась в новом выпуске программы. Звезда снова вернулась к длинным локонам, сделав воздушную укладку. К аутфиту Ляйсан подобрали драгоценный парный сет из чокера и подвески в цвет платью.
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Вечерний образ Ляйсан продемонстрировала и в видео из собственного влога. Фолловеры не устояли и расхвалили стильный образ гимнастки, написав десятки комментариев в Сети: «Все-таки длинные волосы», «Вы сегодня обворожительны, глаз не оторвать!», «Шикарно выглядите», «Обожаю Вас!!!», «Какая Вы красотка. На Вас только и смотрела», «Какое платье.....красотища», «Ляйсан! Вы сегодня были сногсшибательны!!».
К слову, недавно мы писали, как Утяшева в сияющем корсете блеснула стройными ногами в шортах из кожи: «Куколка». 35-летняя гимнастка поделилась видео в эффектном наряде для съемок новой программы.
Фото и видео: @liasanutiasheva / Instagram
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