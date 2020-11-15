«Обворожительна!» Ляйсан Утяшева блеснула в платье цвета алой розы с соблазнительным разрезом

Вечерний образ Ляйсан продемонстрировала и в видео из собственного влога. Фолловеры не устояли и расхвалили стильный образ гимнастки, написав десятки комментариев в Сети: «Все-таки длинные волосы», «Вы сегодня обворожительны, глаз не оторвать!», «Шикарно выглядите», «Обожаю Вас!!!», «Какая Вы красотка. На Вас только и смотрела», «Какое платье.....красотища», «Ляйсан! Вы сегодня были сногсшибательны!!».

К слову, недавно мы писали, как Утяшева в сияющем корсете блеснула стройными ногами в шортах из кожи: «Куколка». 35-летняя гимнастка поделилась видео в эффектном наряде для съемок новой программы.