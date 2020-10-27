Ляйсан Утяшева в платье без бретелей раскрыла секрет удачных фото
Фото: Instagram @liasanutiasheva
«Это все случайные кадры, пойманные фотографами в танце. 95% всех фотосессия я не позирую, просто ставим музыку и вперед! Танцуем, а потом получаются фото. Фото в танце» — прокомментировала публикацию Утяшева. На фото гимнастка позирует в платье без бретелей с нескромным декольте и пышной юбкой А-силуэта. Фактурный материал цвета графита контрастирует с брутальным поясом-«кобурой» из гладкой кожи. Завершили образ лакированные ботильоны в духе вестерн.
Поклонники щедро одаривали звезду спорта восторженными комплиментами. «Фантастическая женщина!», «Пожалуй, у меня так и без танца никогда не получится! Вы неподражаемая», «Ляйсан, какая же вы красивая! И внешне, и душой», «Волшебная!», «Шик, человек искусства!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Ляйсан Утяшевой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
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