«Образ первой леди»: Виктория Лопырева очаровала стройностью и роскошным нарядом
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Виктория стала приглашенной звездой на одном из светских мероприятий, которое прошло в Дубае.
Для важного мероприятия телеведущая подобрала роскошный наряд - элегантное блестящее красное платье с глубоким вырезом длины макси и шлейфом до пола. К нему она добавила серебряные украшения из бриллиантов.
Пользователи Сети отметили, что Виктория выглядит просто потрясающе. Они похвалили ее за роскошный внешний вид и грациозную стройность:
«Обожаю вас», «Шикарный наряд», «Образ первой леди», «Какая же вы сочная и яркая», «Выглядишь роскошно», «Девушка- мечта», «Как все красиво подобрано и сочетается между собой. Молодец, Вика!», «Как всегда удивили самым красивым образом», «Наряд просто фантастика, а вы худышка», «Королева вечера», «Виктория умеет восхищать как никто другой на самом деле», «Какая же шикарная!», «Блондинка в шоколаде», – прокомментировали подписчики инстадивы.
К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева очаровала фанатов своей красотой в алом платье. Знаменитая модель похвасталась безупречной стройностью и неземной краснотой. Она собрала множество комплиментов в свой адрес.
Фото: @lopyrevavikа / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!