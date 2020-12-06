«Образ первой леди»: Виктория Лопырева очаровала стройностью и роскошным нарядом

Для важного мероприятия телеведущая подобрала роскошный наряд - элегантное блестящее красное платье с глубоким вырезом длины макси и шлейфом до пола. К нему она добавила серебряные украшения из бриллиантов.

Пользователи Сети отметили, что Виктория выглядит просто потрясающе. Они похвалили ее за роскошный внешний вид и грациозную стройность:

«Обожаю вас», «Шикарный наряд», «Образ первой леди», «Какая же вы сочная и яркая», «Выглядишь роскошно», «Девушка- мечта», «Как все красиво подобрано и сочетается между собой. Молодец, Вика!», «Как всегда удивили самым красивым образом», «Наряд просто фантастика, а вы худышка», «Королева вечера», «Виктория умеет восхищать как никто другой на самом деле», «Какая же шикарная!», «Блондинка в шоколаде», – прокомментировали подписчики инстадивы.