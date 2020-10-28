Наталья Подольская показала стройную фигуру после родов и собралась худеть

Вернувшаяся домой вместе со своим вторым сыном Ваней Пресняковым, который появился на свет несколько дней назад, Наталья Подольская уже показала поклонникам, как она выглядит после вторых родов.

Несмотря на то, что у певицы очень стройная фигура, Наталья заявила, что собирается худеть.

На селфи в сториз Наталья позирует в очаровательном домашнем костюме серого цвета — брюках со звездочками и смешной футболке с авокадо.

Ранее Наталья выложила общую семейную фотографию после возвращения домой — на ней она и ее супруг Владимир Пресняков позируют вместе с двумя своими сыновьями, Артёмом и Ваней. Новорожденного сына пара не скрывает и делит радость вместе со своими поклонниками.