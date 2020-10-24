Нюша умилила нежным фото подросшей милашки-дочки — копии себя

Напомним, что дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.

К слову, недавно мы писали, как Нюша с дочерью в парных платьях восхитили подписчиков: «Две принцессы». Певица и ее малышка Симба отправились на детский праздник в нарядах, выполненных в одном стиле.

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