Нюша умилила нежным фото подросшей милашки-дочки — копии себя
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
Певица и ее малышка Симба нередко публикуют совместные фотографии на своей странице в Instagram. Накануне выходных звездная семья отправилась в магазин для дома, где сделали несколько снимков подросшей милашки-дочки. В холода Симба носит белоснежную шубу из искусственного меха с яркой аппликацией. К шубке звездная мама подобрала шерстяную вязаную шапку с огромным помпоном из пушистого меха. На фотографии Симба позирует сидя в тележке для покупок и сделав удивленное счастливое лицо для снимка мамы.
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
Фолловеров умилил новый снимок подросшей дочери Нюши, и они оставили немало восторженных комментариев в Сети: «Ню, Симба вся в тебя», «Копия Ню», «Вот такие посты самые искренние», «Мамина доча», «Чудесная малышка», «Доченька вся в Нюшу», «Обожаю милашку Симбу!))))», «Прелесть», «Какая зайка», «Ну до чего же прелестная масюся!», «Какая хорошенькая», «Такая милая», «Какая сладкая», «Ой вы такие большенькие уже)», «Красотуля», «Какая красавица! Вся в маму!», «Очень быстро выросла».
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
Напомним, что дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.
К слову, недавно мы писали, как Нюша с дочерью в парных платьях восхитили подписчиков: «Две принцессы». Певица и ее малышка Симба отправились на детский праздник в нарядах, выполненных в одном стиле.
А вам понравилось новое фото Нюши? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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