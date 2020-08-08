Нюша показала подросшую дочь: «Симба уже совсем взрослая»

Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара познакомилась во время гастролей певицы в Казани. Тогда Игорь был женат, но после знакомства с исполнительницей, оставил первую супругу и пригласил под венец Нюшу. Они поженилась в 2017 году. У мужа исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.