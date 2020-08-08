Нюша показала подросшую дочь: «Симба уже совсем взрослая»
Фото: Instagram/@nyusha_nyusha
Маленькая Симба постоянная героиня маминых публикаций в Инстаграм. Певица души не чает в дочке и старается проводить с Симбой как можно больше времени. На этот раз молодая мама решила поделиться с поклонниками фото их совместного отдыха на природе. На снимке певица нежно обнимает свою малышку.
«Похожи?» — интересуется у подписчиков Нюша.
Поклонники отмечают не только сходство мамы и дочки, но и обращают внимание на то, что девочка быстро растет. «Какая Симба уже взрослая девочка», «С каждым днём становится больше похожа на вас», «Симба так выросла», - оставляют комментарии подписчики.
Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара познакомилась во время гастролей певицы в Казани. Тогда Игорь был женат, но после знакомства с исполнительницей, оставил первую супругу и пригласил под венец Нюшу. Они поженилась в 2017 году. У мужа исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.
Фото и видео: Instagram/@nyusha_nyusha
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