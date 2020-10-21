«Миссис Смит в деле»: роковую красотку Нюшу в эффектном платье опять заподозрили в беременности
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru
Нюша появилась на фотографии в ультракоротком черном платье в бельевом стиле на тонких бретелях, поверх которого набросила элегантный кожаный жакет. Нюша обратилась к своим подписчикам с просьбой выбрать, какая фотография нравится им больше.
Подписчики певицы сравнили звезду с Анджелиной Джоли в ее легендарной роли роковой красотки Миссис Смит.
«Мне одной показалось что она беременна», «Малыш #2 на подходе?», «Беремяшка», — гадают подписчики.
Кроме того, некоторые из поклонников снова заподозрили девушку в беременности. По их мнению, в платье заметно, что животик Нюши округлился, а сама она якобы постоянно прикрывает его рукой или встает вполоборота, чтобы его не было видно.
«Богиня красоты, какой образ, шикарная дама», «На 1 фотке застенчивая красотка, на 2 дерзкая», «Нюша вы прелесть очень красиво выглядите», «Ты на любой фотке красотка», — делают ей комплименты поклонники.
У певицы уже есть дочка с необычным именем Симба. Малышка родилась в 2018 году в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Нюша вышла за него замуж в 2017 году.
В декабре прошлого года поклонники уже подозревали певицу во второй беременности, но она опровергла эти слухи.
Фото и видео: Instagram Нюши
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