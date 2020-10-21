«Миссис Смит в деле»: роковую красотку Нюшу в эффектном платье опять заподозрили в беременности

Подписчики певицы сравнили звезду с Анджелиной Джоли в ее легендарной роли роковой красотки Миссис Смит.

«Мне одной показалось что она беременна», «Малыш #2 на подходе?», «Беремяшка», — гадают подписчики.

Кроме того, некоторые из поклонников снова заподозрили девушку в беременности. По их мнению, в платье заметно, что животик Нюши округлился, а сама она якобы постоянно прикрывает его рукой или встает вполоборота, чтобы его не было видно.

«Богиня красоты, какой образ, шикарная дама», «На 1 фотке застенчивая красотка, на 2 дерзкая», «Нюша вы прелесть очень красиво выглядите», «Ты на любой фотке красотка», — делают ей комплименты поклонники.