«Нужно ценить то, что ты имеешь сейчас»: Денис Клявер философски поразмышлял о жизненных проблемах
«Может я не прав здесь? В нашей жизни зачастую встречаются проблемы (чуть ли не постоянно, а бывает и по 3-4 за день, или же одна, и сразу большим снежным комом) , но все они редко когда носят катастрофический характер. С возрастом ты прекрасно осознаешь, насколько нелепы были «проблемы» ранних лет, что казалось не решаемой задачей, сейчас же — сущий пустяк. Но в большинстве случаев мы почему-то настроены на негатив. Наш мозг как будто запрограммирован искать проблемы , там где их нет, видеть угрозу там, где она отсутствует. Возможно, это устаревшее мышление присуще нашему поколению, или нации народа вовсе... Я не знаю, лишь предполагаю. Почему же мы чаще видим и запоминаем плохое, а хорошее, как правило, игнорируем, не придаём особого значения? Мы не замечаем, как отрицательные сценарии мышления проникают в наше сознание, управляют эмоциями, неблагоприятно сказываются на настроении, самочувствии и вообще отравляют жизнь», - обратился Денис к подписчикам.
Фото: @denisklyaver / Instagram
«И лишь после некоторых глобальных встрясок, приходит понимание, как же было прекрасно до случившийся ситуации. Зачем так? Почему сразу не радоваться мелочам? Все мы люди, ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ У ВСЕХ. Хочется донести мысль, что нужно ценить то, что ты имеешь сейчас... Я требователен к себе (всегда стараюсь открывать новые горизонты) и благодарю судьбу за каждый новый день! И это, мне кажется, правильным. Я верю, что если этот день нам дан, то, обязательно, нужно прожить его не зря, воспринимая для себя больше приятных аспектов, нежели противоположных. И жить станет легче. Когда разум настроен на добро, твой организм и твоё окружение поневоле тебе ответит тем же», - дополнил свои размышления известный певец.
«Очень мудрый пост, вы умный и опытный мужчина», «Да, вы правы, если все живы и здоровы, то и проблем нет», «Денис, вы полностью правы! Приятно удивилась, прочитав этот пост. С кем-то вы разделили мысли, а кому-то сделали стимулирующий пинок. Хорошего вокруг нас намного больше, чем мы видим. Нужно просто настроить гармонию с самим собой, и тогда все наладится! Спасибо вам!», - ответили Кляверу подписчики.
Напомним, что артист счастлив в браке с юристкой Ириной Федотовой. У супругов растет прекрасный сын Даниэль. Кроме того, Ирина поддерживает хорошие отношения с первым сыном Клявера.
Фото и видео: @denisklyaver / Instagram_
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