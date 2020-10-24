«Нужно ценить то, что ты имеешь сейчас»: Денис Клявер философски поразмышлял о жизненных проблемах

«И лишь после некоторых глобальных встрясок, приходит понимание, как же было прекрасно до случившийся ситуации. Зачем так? Почему сразу не радоваться мелочам? Все мы люди, ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ У ВСЕХ. Хочется донести мысль, что нужно ценить то, что ты имеешь сейчас... Я требователен к себе (всегда стараюсь открывать новые горизонты) и благодарю судьбу за каждый новый день! И это, мне кажется, правильным. Я верю, что если этот день нам дан, то, обязательно, нужно прожить его не зря, воспринимая для себя больше приятных аспектов, нежели противоположных. И жить станет легче. Когда разум настроен на добро, твой организм и твоё окружение поневоле тебе ответит тем же», - дополнил свои размышления известный певец.

«Очень мудрый пост, вы умный и опытный мужчина», «Да, вы правы, если все живы и здоровы, то и проблем нет», «Денис, вы полностью правы! Приятно удивилась, прочитав этот пост. С кем-то вы разделили мысли, а кому-то сделали стимулирующий пинок. Хорошего вокруг нас намного больше, чем мы видим. Нужно просто настроить гармонию с самим собой, и тогда все наладится! Спасибо вам!», - ответили Кляверу подписчики.

Напомним, что артист счастлив в браке с юристкой Ириной Федотовой. У супругов растет прекрасный сын Даниэль. Кроме того, Ирина поддерживает хорошие отношения с первым сыном Клявера.