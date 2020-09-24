Денис Клявер оригинально поздравил младшего сына с 7-летием: «Дерзай, малой!»

«С днем рождения, Даниэль. Вот уже и 7! Серьезная цифра, сынок, собственно говоря, как и ты. Будь здоров и счастлив, родной. Так же с улыбкой и на позитиве познавай этот мир! С каждым днем, открывая для себя все больше интересного и прекрасного! В общем, дерзай, малой, и пусть во всем тебе сопутствует удача. А мы с мамой всегда рядом и поможем во всех твоих начинаниях! С любовью, папа», — написал артист в микроблоге.

Напомним, у 45-летнего Дениса Клявера трое детей: 19-летний сын Тимофей от второй супруги, 15-летняя Эвелина от Евы Польны, и Тимофей от третьей жены Ирины.