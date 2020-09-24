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Денис Клявер оригинально поздравил младшего сына с 7-летием: «Дерзай, малой!»

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Денис, Ирина и Даниэль Клявер

Фото: www.instagram.com/denisklyaver/

Артист опубликовал фотографии счастливого сына в комнате, полной шарами.

Денис Клявер с супругой Ириной поздравили сына Даниэля с днем рождения. Утром для именинника приготовили праздничную комнату с десятками воздушных шаров и подарками. Мальчик, увидев все это, не сдержав эмоций, бросился обнимать родителей.

В Instagram Денис опубликовал оригинальное и трогательное обращение к младшему сыну.

«С днем рождения, Даниэль. Вот уже и 7! Серьезная цифра, сынок, собственно говоря, как и ты. Будь здоров и счастлив, родной. Так же с улыбкой и на позитиве познавай этот мир! С каждым днем, открывая для себя все больше интересного и прекрасного! В общем, дерзай, малой, и пусть во всем тебе сопутствует удача. А мы с мамой всегда рядом и поможем во всех твоих начинаниях! С любовью, папа», — написал артист в микроблоге.

Напомним, у 45-летнего Дениса Клявера трое детей: 19-летний сын Тимофей от второй супруги, 15-летняя Эвелина от Евы Польны, и Тимофей от третьей жены Ирины.

Фото и видео: Instagram Дениса Клявера

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