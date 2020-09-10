Денис Клявер поздравил красавицу-жену и показал нежное фото с ней: «Мы с вселенной к твоим услугам»
Фото: Instagram Дениса Клявера
Денис и Ирина Клявер - одна из самых эффектных и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. В этом году влюбленные отметили 10-ю годовщину свадьбы, 10 сентября - время для еще одного семейного праздника.
«С днем рождения, любовь моя! Ты свет, ты радость, ты счастье и вдохновение. Пусть в жизни будет как можно больше поводов для твоей искренней и лучезарной улыбки. Пусть все загаданное обязательно сбудется. Не стесняйся, мы с вселенной к твоим услугам) Здоровья и долголетия, родная. Ура! От души и с трепетом в сердце, твой Я», - обратился Денис к Ирине.
Брак с Ириной для Дениса - третий по счету, для Ирины брак с Денисом - второй. У каждого из них есть дети от прошлых отношений и растет общий сын Даниэль.
Фото и видео: Instagram/@denisklyaver
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!