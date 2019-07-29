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«Люблю тебя»: Денис Клявер признался жене в чувствах в годовщину свадьбы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Клявер с женой Ириной и Евгением Папунаишвили

Фото: Instagram
Супруги отмечают 9-й день рождения семьи.

Денис Клявер женат третий раз, и только с третьей попытки он обрел настоящее семейное счастье. С супругой Ириной они отмечают девятую годовщину со дня свадьбы.

Певец трогательно поздравил любимую со знаменательным событием.

«С годовщиной,мой Барсучок!Счастливые часов не наблюдают. А тем временем сегодня 9 лет нашей свадьбы! Спасибо, родная, за тепло и нежность. Смотрю на тебя и каждый раз ловлю себя на мысли, что мы как будто только познакомились.

И это бесценно! Люблю тебя», - написал Денис в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Счастья вам, дорогие! И берегите свои чувства!»,

«Поздравляю!!! Любви и верности до конца!»,

«Молодцы! Смотрю на вашу пару и душа радуеться. Счастья вам, любви и благополучия!», - пожелали Ирине и Денису подписчики.

Напомним, у Дениса есть трое детей от разных женщин: 17-летний Тимофей от бывшей жены Юлии, 14-летняя Эвелина от отношений с Евой Польной и 5-летний Даниэль от третьей жены Ирины.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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