«Люблю тебя»: Денис Клявер признался жене в чувствах в годовщину свадьбы

Денис Клявер женат третий раз, и только с третьей попытки он обрел настоящее семейное счастье. С супругой Ириной они отмечают девятую годовщину со дня свадьбы.

Певец трогательно поздравил любимую со знаменательным событием.

«С годовщиной,мой Барсучок!Счастливые часов не наблюдают. А тем временем сегодня 9 лет нашей свадьбы! Спасибо, родная, за тепло и нежность. Смотрю на тебя и каждый раз ловлю себя на мысли, что мы как будто только познакомились.

И это бесценно! Люблю тебя», - написал Денис в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).