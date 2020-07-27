«Ну что, папаня»: 6-летний сын рассмешил Максима Галкина во время отдыха возле замка

Максим Галкин показал подписчикам, как отдыхал с 6-летним сыном Гарри на террасе возле своего замка. Мальчик проболтался, что отец сделал самодельный навес для комфортного времяпрепровожения, и попросил показать эту красоту поклонникам, но Максим отказался, отметив, что сооружение временное.

Во время беседы с родителем Гарри забавно назвал его «папаня», чем рассмешил Максима Галкина.