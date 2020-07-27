«Ну что, папаня»: 6-летний сын рассмешил Максима Галкина во время отдыха возле замка
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал подписчикам, как отдыхал с 6-летним сыном Гарри на террасе возле своего замка. Мальчик проболтался, что отец сделал самодельный навес для комфортного времяпрепровожения, и попросил показать эту красоту поклонникам, но Максим отказался, отметив, что сооружение временное.
Во время беседы с родителем Гарри забавно назвал его «папаня», чем рассмешил Максима Галкина.
В этом году из-за пандемии коронавируса семья Галкина и Пугачевой не отправилась на отдых в любимую Юрмалу. Весь досуг звездных супругов с 6-летними детьми Лизой и Гарри проходит дома. Максим показывает подписчикам, какие развлечения придумывает для сына и дочери.
Так, на днях Галкин снял видео, в котором показал, как дети выполняют трюки на гимнастических кольцах, до этого похвастался своей стильной женой в мини-шортах и показал модных детей, а также продемонстрировал, как развлекается с Гарри и Лизой в домашнем бассейне.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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