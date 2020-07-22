Максим Галкин похвастался экстремально стройной женой в коротких шортах
Фото: Instagram Максима Галкина
Фотографии, на которых 71-летняя Алла Пугачева запечатлена в стильном монохромном наряде, привели в восторг подписчиков блога Максима Галкина. Для фотосессии на территории фамильного замка Примадонна надела черный закрытый топ, жилет, короткие шорты и распахнутый «верх» от смокинга, дополнив все это плотными черными колготками, массивным серебряным украшением и обувью на каблуках. Не сумев выбрать один снимок, супруг певицы попросил выбрать, на каком из кадров она выглядит наиболее роскошно.
«Все прекрасны, сложно выбрать», «Алла молодец! И Максим тоже. Все фото хороши», «Шикарные на всех фото», «4 огнище просто!! Алла Борисовна офигенная», «Отлично Алла выглядит», «Еще никогда так шикарно не выглядела», «Еще сильнее постройнела», «Ну просто глаз не оторвать», «Ого! Вот это ноги», «У меня не такие ножки, как у Аллы Борисовны», «Какая Алла красивая и молодая», «Алла такая сексуальная, ты счастливчик Максим», «Извините, а девчушка рядом с Вами кто?», «Максим, скажите пожалуйста, в каком месте у вас молодильные яблоки в саду растут? Приду воровать», — обсуждают поклонники пару.
Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru
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