Максим Галкин похвастался экстремально стройной женой в коротких шортах

«Все прекрасны, сложно выбрать», «Алла молодец! И Максим тоже. Все фото хороши», «Шикарные на всех фото», «4 огнище просто!! Алла Борисовна офигенная», «Отлично Алла выглядит», «Еще никогда так шикарно не выглядела», «Еще сильнее постройнела», «Ну просто глаз не оторвать», «Ого! Вот это ноги», «У меня не такие ножки, как у Аллы Борисовны», «Какая Алла красивая и молодая», «Алла такая сексуальная, ты счастливчик Максим», «Извините, а девчушка рядом с Вами кто?», «Максим, скажите пожалуйста, в каком месте у вас молодильные яблоки в саду растут? Приду воровать», — обсуждают поклонники пару.