Поцелуи и угощение: молодая жена Никиты Преснякова устроила ему романтический ужин во время самоизоляции

23-летняя жена Никиты Преснякова устроила ему романтический ужин во время самоизоляции. Девушка рассказала, что спланировала мероприятие с подругой, чтобы на пару порадовать своих мужей. Мини-пикник организовали на открытой мансарде, расстелив скатерть с угощениями на полу.

«Какой же сегодня выдался день. Зарядились на все лето. Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», — подписала она фотографии, опубликованные в Instagram.