Поцелуи и угощение: молодая жена Никиты Преснякова устроила ему романтический ужин во время самоизоляции
Фото: Instagram
23-летняя жена Никиты Преснякова устроила ему романтический ужин во время самоизоляции. Девушка рассказала, что спланировала мероприятие с подругой, чтобы на пару порадовать своих мужей. Мини-пикник организовали на открытой мансарде, расстелив скатерть с угощениями на полу.
«Какой же сегодня выдался день. Зарядились на все лето. Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», — подписала она фотографии, опубликованные в Instagram.
«Прекрасные», «Полный релакс! Молодцы! Будьте всегда такими!», «Ух ты!», «Красивая пара», — оставили комментарии под фотографиями.
Старший внук Аллы Пугачевой женился на юной избраннице в июле 2017 года. После одном из интервью Никита Пресняков рассказывал, что долго ждал, пока Алена созреет до близких отношений, ведь, когда они познакомились, ей было всего 17 лет.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!