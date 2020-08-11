«Без пяти минут дистрофия»: стройная жена Никиты Преснякова испугала поклонников «болезненной худобой»
Фото: Instagram.com/ @alenaakrasnova
Супруга Никиты Преснякова отдыхает в Сочи и делится с фолловерами пляжными снимками и летним настроением. Поклонники обычно остаются в восторге от эмоциональных снимков красавицы, однако последнее фото модели в Инстаграме заставило их поволноваться.
На кадре Анна Краснова позирует в эффектном купальнике и спрашивает совета у своих подписчиков, какой вариант им нравится больше – цветной или черно-белый. Однако вместо того, чтобы включиться в обсуждение и помочь девушке определиться с фото, поклонники переживают, что она выглядит так, словно страдает от дистрофии. По их мнению, Алена выглядит слишком худой, уставшей и изможденной.
«Вашими тазовыми костями можно уже салаты резать», «Вы очень красивая, но тут до анорексии уже один шаг!», «Вам надо кушать! У вас уже тазобедренные кости оголяются», «Ну что вы творите?», «Это уже перебор. На фото без пяти минут дистрофия», «Вы невероятная, но кости…», «Не худейте больше! Когда человек в теле, он выглядит сочнее», «Алена, берегите себя», – высказали свои опасения фолловеры.
К слову, сама модель в долгу не осталась и поспешила успокоить фанатов, что с ней все в порядке: «Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется, как «в шаге от анорексии, да и тазобедренные кости у меня «оголяются» при любом весе, в 56 и 47, у всех разное строение тела».
Кстати, не так давно молодая жена старшего внука Аллы Пугачевой очень переживала по поводу «лишних» 6 килограммов, которые умудрилась набрать за время самоизоляции, поэтому решилась на откровенную фотосессию, чтобы понять, что все не так уж и страшно.
Фото: Instagram.com/ @alenaakrasnova
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