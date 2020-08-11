«Без пяти минут дистрофия»: стройная жена Никиты Преснякова испугала поклонников «болезненной худобой»

«Вашими тазовыми костями можно уже салаты резать», «Вы очень красивая, но тут до анорексии уже один шаг!», «Вам надо кушать! У вас уже тазобедренные кости оголяются», «Ну что вы творите?», «Это уже перебор. На фото без пяти минут дистрофия», «Вы невероятная, но кости…», «Не худейте больше! Когда человек в теле, он выглядит сочнее», «Алена, берегите себя», – высказали свои опасения фолловеры.

К слову, сама модель в долгу не осталась и поспешила успокоить фанатов, что с ней все в порядке: «Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется, как «в шаге от анорексии, да и тазобедренные кости у меня «оголяются» при любом весе, в 56 и 47, у всех разное строение тела».

Кстати, не так давно молодая жена старшего внука Аллы Пугачевой очень переживала по поводу «лишних» 6 килограммов, которые умудрилась набрать за время самоизоляции, поэтому решилась на откровенную фотосессию, чтобы понять, что все не так уж и страшно.