29-летний Никита Пресняков переболел коронавирусом
Фото: Instagram/@npresnyakov
29-летний сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита рассказал подписчикам, что переболел коронавирусом. По словам музыканта, он соблюдал все меры предосторожности, однако все равно подхватил COVID-19. «У меня перед сном резко появился кашель и поднялась температура до 38. Полчаса ранее этого не было», — делится Пресняков. На следующий день Никите стало хуже — температура поднялась еще выше. Подозревая коронавирус, Никита сдал анализ, который подтвердил его догадки. Музыкант отметил, что яркие симптомы были только в первые пару дней после появления, далее его самочувствие нормализовалось.
Подводя итог своему рассказу, Никита подчеркнул, что две недели просидел на карантине, до тех пор, пока два теста на COVID-19 не показали отрицательный результат. И в настоящее время Пресняков продолжает чувствовать тяжесть в груди и принимать антибиотики по назначению врача.
По данным на 22 августа в России зафиксировано 951 897 случаев заболевания, 4921 из которых выявлен за последние сутки.
Фото: Instagram/@npresnyakov
Видео: Instagram/@npresnyakov
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