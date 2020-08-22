29-летний Никита Пресняков переболел коронавирусом

Подводя итог своему рассказу, Никита подчеркнул, что две недели просидел на карантине, до тех пор, пока два теста на COVID-19 не показали отрицательный результат. И в настоящее время Пресняков продолжает чувствовать тяжесть в груди и принимать антибиотики по назначению врача.

По данным на 22 августа в России зафиксировано 951 897 случаев заболевания, 4921 из которых выявлен за последние сутки.