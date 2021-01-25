Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкоголизмом, попытке суицида и непростых отношениях c отцом

Актер признался, что совершил попытку суицида: «У меня были мысли о том, чтобы покончить с собой. И даже действия были с этим связаны... У меня к ужасу появилась холодная готовность покончить с собой. Привела меня в такое состояние тотальная обесценка того, что я живу. Сейчас я считаю, что мне надо было пройти те боль и отчание. Для меня самое страшное и больное в таких ситуациях, невозможность обратиться за помощью. Мне очень важно поговорить об этом, и я не вижу в этом ничего постыдного. В моей жизни начали происходить изменения, только когда я понял, что мне нужна помощь, и что помощь эта находится не во мне самом, что у меня нет сил справиться самому». Справиться с психологическими проблемами и пагубной зависимостью ему помогли друзья, любимая девушка Мария Ивакова и специалисты: «У меня есть люди, у которых я могу попросить помощь. У меня есть психотерапевт и доверенный круг друзей. В первую очередь, когда мне надо прожить какую-то боль, я иду туда».

Также Никита отметил, что ему с детства не хватало внимания отца, известного актера Михаила Ефремова. Сейчас они общаются с помощью писем, так как Ефремов-старший находится в колонии. «У Михаила Олеговича очень сильный характер... Что бы ни происходило, он довольно редко открыто делится эмоциями. После случившегося мы помолчали довольно продолжительное время. А что еще делать, когда и так все понятно? Есть ситуации, когда не до обсуждений. Я просто был рядом... Мне было очень больно», — рассказал Никита о встрече с отцом после скандального ДТП.