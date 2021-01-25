Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкоголизмом, попытке суицида и непростых отношениях c отцом
Фото: Instagram Никиты Ефремова
«Это действительно болезнь, когда у тебя возникает мысль, что это надо и это спасет. Начинается туннель, и кроме этого я ничего не могу видеть. Для того, чтобы прийти в нормальное состояние, надо выпить. А дальше я просто не могу остановиться и не контролирую этот процесс. Ужас этой болезни в том, что никто не знает, как ты на самом деле пытался этого не делать. И чем больше ты держишься, тем потом хуже. У меня было ощущение, что это моя проблема, с которой я должен справиться с помощью силы воли. Но это гораздо более сильное зло, чем я, и мне необходима помощь. Не знаю, насколько это передается по наследству, но и дедушка, и папа были увлечены алкоголем... Есть и романтизация этого большая — например, образ выпивающего артиста», — рассказал Ефремов о борьбе с алкогольной зависимостью в шоу «Осторожно, Собчак!».
Актер признался, что совершил попытку суицида: «У меня были мысли о том, чтобы покончить с собой. И даже действия были с этим связаны... У меня к ужасу появилась холодная готовность покончить с собой. Привела меня в такое состояние тотальная обесценка того, что я живу. Сейчас я считаю, что мне надо было пройти те боль и отчание. Для меня самое страшное и больное в таких ситуациях, невозможность обратиться за помощью. Мне очень важно поговорить об этом, и я не вижу в этом ничего постыдного. В моей жизни начали происходить изменения, только когда я понял, что мне нужна помощь, и что помощь эта находится не во мне самом, что у меня нет сил справиться самому». Справиться с психологическими проблемами и пагубной зависимостью ему помогли друзья, любимая девушка Мария Ивакова и специалисты: «У меня есть люди, у которых я могу попросить помощь. У меня есть психотерапевт и доверенный круг друзей. В первую очередь, когда мне надо прожить какую-то боль, я иду туда».
Также Никита отметил, что ему с детства не хватало внимания отца, известного актера Михаила Ефремова. Сейчас они общаются с помощью писем, так как Ефремов-старший находится в колонии. «У Михаила Олеговича очень сильный характер... Что бы ни происходило, он довольно редко открыто делится эмоциями. После случившегося мы помолчали довольно продолжительное время. А что еще делать, когда и так все понятно? Есть ситуации, когда не до обсуждений. Я просто был рядом... Мне было очень больно», — рассказал Никита о встрече с отцом после скандального ДТП.
Напомним, что 8 сентября состоялось судебное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Трагедия случилась в июне, и в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева (обо всем можно прочитать в новостях на сайте Passion.ru). Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП. Ближайшие семь лет актер проведет в колонии общего режима.
Фото: instagram, globallookpress
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