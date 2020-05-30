Мария Ивакова нежно поздравила Никиту Ефремова с днем рождения: «Я тебя люблю и очень тобой горжусь»

«Спасибо , любовь ❤️❤️», — ответил именинник.

«Ну какие же вы классные! ❤️Господи, какое счастье, что на планете Земля на одну счастливую девушку в любви стало больше», «Вы такая красивая и светлая пара», «Вы такая идеальная пара!!!», «Вы особенно красивы, ваши души невероятно прекрасны, с фото это чувствуется, будьте всегда такими невероятными, дополняйте друг друга, и Вашего Никиту с ДР», «Какая красивая и гармоничная пара», «Вы просто обалденная пара!», «Такие вы славные», «Приятно на вас двоих смотреть», «Маша, вы самая обаятельная пара в моем личном рейтинге», — восхищаются фолловеры.