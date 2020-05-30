Мария Ивакова нежно поздравила Никиту Ефремова с днем рождения: «Я тебя люблю и очень тобой горжусь»
Фото: Instagram Марии Иваковой
В эту субботу, 30 мая, свой день рождения отмечает актер Никита Ефремов. В честь этого события возлюбленная звезды театра и кино, телеведущая Мария Ивакова, поделилась в блоге трогательными совместными фотоснимками и нежно поздравила избранника: «Любимый мой Никитото. С днём Рождения. Я тебя люблю и очень тобой горжусь. Будь счастлив и спасибо, что ты есть».
«Спасибо , любовь ❤️❤️», — ответил именинник.
«Ну какие же вы классные! ❤️Господи, какое счастье, что на планете Земля на одну счастливую девушку в любви стало больше», «Вы такая красивая и светлая пара», «Вы такая идеальная пара!!!», «Вы особенно красивы, ваши души невероятно прекрасны, с фото это чувствуется, будьте всегда такими невероятными, дополняйте друг друга, и Вашего Никиту с ДР», «Какая красивая и гармоничная пара», «Вы просто обалденная пара!», «Такие вы славные», «Приятно на вас двоих смотреть», «Маша, вы самая обаятельная пара в моем личном рейтинге», — восхищаются фолловеры.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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