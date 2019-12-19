Нежная, стройная, стильная: Алсу показала себя без макияжа и в «стальном» платье для Нового года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
До главного праздника года остались считанные дни, и подготовка к нему идет полным ходом. Знаменитости жалуются на плотные графики, но в перерывах между съемками успевают и готовиться к встрече Нового года.
Певица Алсу показала подписчикам, в каком наряде встретит наступающий 2020-й. Артистка опубликовала видео, в котором позирует в сверкающем платье с асимметричным верхом. При этом в ролике Алсу показала себя без косметики — невероятно нежной и свежей.
Алсу часто показывает поклонникам свои новые образы, но не всегда фанаты одобряют выбор своего кумира. Например, появившись на показе Валентина Юдашкина в сером костюме с корсетом, Алсу получила немало критики. Ее обвинили в том, что наряд на ней сидит как с чужого плеча.
Зато монохромные образы — черный и голубой — для нового видео подписчики Алсу приняли на ура.
А вам нравится стиль Алсу?
Фото и видео: Instagram
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