Нежная, стройная, стильная: Алсу показала себя без макияжа и в «стальном» платье для Нового года

До главного праздника года остались считанные дни, и подготовка к нему идет полным ходом. Знаменитости жалуются на плотные графики, но в перерывах между съемками успевают и готовиться к встрече Нового года.

Певица Алсу показала подписчикам, в каком наряде встретит наступающий 2020-й. Артистка опубликовала видео, в котором позирует в сверкающем платье с асимметричным верхом. При этом в ролике Алсу показала себя без косметики — невероятно нежной и свежей.