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«Перед этим нарядом не устояла»: Алсу примерила яркий монохромный образ для нового клипа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Алсу продолжает делиться бекстейджем съемок нового клипа. 36-летняя певица похвасталась необычным преображением, признавшись, что носит яркие цвета крайне редко.

«Не так часто ношу яркие цвета, но перед этим нарядом не устояла» – написала Алсу в своем Instagram. Звезда примерила смелый образ на основе насыщенного бирюзового цвета – он объединил все детали образа: остромодную плюшевую шубу, свободную водолазку, юбку, длиной чуть выше колен, и даже стильное кепи. Правда, с обувью пришлось нелегко – обычные лакированные сапоги стилисты самостоятельно красили аэрозольной краской. «Мы не нашли сапоги под цвет моего костюма, и вот что за безобразие приходится творить» – делится певица.

Образ Алсу оценили не только поклонники, но и звездные коллеги. «Боже! Как тебе идет!» – написала Валерия. «Клаааааасс!» – восторженно прокомментировал Тимур Родригез (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). «Даже и подумать не могла, что однотон во всем образе будет так бомбически смотреться!», «Как свежо, смело и стильно!», «Роскошно! Как идет этот цвет», «Самая яркая и модная девушка осени 2019», «Сказочно прекрасна!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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