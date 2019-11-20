«Перед этим нарядом не устояла»: Алсу примерила яркий монохромный образ для нового клипа

Образ Алсу оценили не только поклонники, но и звездные коллеги. «Боже! Как тебе идет!» – написала Валерия. «Клаааааасс!» – восторженно прокомментировал Тимур Родригез (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). «Даже и подумать не могла, что однотон во всем образе будет так бомбически смотреться!», «Как свежо, смело и стильно!», «Роскошно! Как идет этот цвет», «Самая яркая и модная девушка осени 2019», «Сказочно прекрасна!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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