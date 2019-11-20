«Перед этим нарядом не устояла»: Алсу примерила яркий монохромный образ для нового клипа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Не так часто ношу яркие цвета, но перед этим нарядом не устояла» – написала Алсу в своем Instagram. Звезда примерила смелый образ на основе насыщенного бирюзового цвета – он объединил все детали образа: остромодную плюшевую шубу, свободную водолазку, юбку, длиной чуть выше колен, и даже стильное кепи. Правда, с обувью пришлось нелегко – обычные лакированные сапоги стилисты самостоятельно красили аэрозольной краской. «Мы не нашли сапоги под цвет моего костюма, и вот что за безобразие приходится творить» – делится певица.
Образ Алсу оценили не только поклонники, но и звездные коллеги. «Боже! Как тебе идет!» – написала Валерия. «Клаааааасс!» – восторженно прокомментировал Тимур Родригез (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). «Даже и подумать не могла, что однотон во всем образе будет так бомбически смотреться!», «Как свежо, смело и стильно!», «Роскошно! Как идет этот цвет», «Самая яркая и модная девушка осени 2019», «Сказочно прекрасна!» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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