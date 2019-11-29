Алсу в total black образе с кожаными перчатками восхитила своих поклонников: «Какая дерзкая красотка!»
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Фото: Instagram
36-летняя певица Алсу работает над новым клипом, премьера которого произойдет совсем скоро. Для видео на песню «Герои любимых романов» Алсу даже решилась отстричь свои длинные волосы: теперь она носит каре.
В Instagram Алсу опубликовала фото с новым образом для клипа. На снимке певица запечатлена в черной одежде и кожаных перчатках с длинными лентами, переплетающими руки.
Стиль Алсу ее поклонники одобрили. Правда, нашлись и те, кто ее критикует за новую стрижку. «Какая дерзка красотка!», «Наша любимая певица самая красивая», «С длинными волосами вам было лучше», «Каре вас старит», «Вы лучшая, и стрижка вам очень идет», — написали в комментариях.
Поклонники Алсу не всегда благосклонны к ней. Недавно ее образ на показе Валентина Юдашкина буквально разнесли: подписчики артистки отметили, что наряд на ней сидел будто с чужого плеча.
Фото и видео: Instagram
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