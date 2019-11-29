Алсу в total black образе с кожаными перчатками восхитила своих поклонников: «Какая дерзкая красотка!»

Стиль Алсу ее поклонники одобрили. Правда, нашлись и те, кто ее критикует за новую стрижку. «Какая дерзка красотка!», «Наша любимая певица самая красивая», «С длинными волосами вам было лучше», «Каре вас старит», «Вы лучшая, и стрижка вам очень идет», — написали в комментариях.

Поклонники Алсу не всегда благосклонны к ней. Недавно ее образ на показе Валентина Юдашкина буквально разнесли: подписчики артистки отметили, что наряд на ней сидел будто с чужого плеча.