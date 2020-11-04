Нежная домашняя Алсу с неприбранной прической собрала комплименты фанатов: «Такая милая»
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Алсу опубликовала в микроблоге домашнее фото, где запечатлена в уютном костюме нежно-голубого цвета. На певице почти нет косметики, а ее волосы мило растрепаны.
«Многие (и это не может не радовать) интересуются, когда же выйдет мой новый альбом. Могу ответить так — однозначно до конца этого года», — рассказала Алсу в подписи к снимку.
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
«Такая милая», «Нежная», «Красавица», «Какой красивый нежный цвет. Я больше всех жду альбом, особенно "Дверь"», «Самая красивая на свете!», «Самая скромная певица, которая никогда не была замешана во всяком мусоре», «Ясного неба костюмчик ее красоту оттенял», «Ты прекрасна в любом одеянии», «Красиво и сексуально», «Какая вы чудесная», «Богиня», «Ждем альбом! Костюм классный», «Несравненная», «Костюм безусловно хорош, про вас вообще молчу», «Вам вечно 25», — осыпали Алсу комплиментами.
И столько же, сколько Алсу хвалят за красоту и собственное творчество, столько же ее ругают за то, как она грубо прокладывает путь в шоу-бизнес для младшей дочери Микеллы, которая участвовала в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Тогда Алсу и ее мужа Яна Абрамова обвинили в подтасовке голосов в пользу дочки, и позже специальная комиссия доказала это.
Поклонники считают Алсу иконой стиля. Так, недавно певица произвела фурор в Сети, показав фото с алыми губами, на одном из фото певицу перепутали с актрисой Натали Портман. А недавно Алсу решилась на эксперимент с цветом волос, но после критики поклонников вернула свой прежний оттенок.
Фото и видео: Instagram Алсу
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