Алсу раскритиковали за образ блондинки и она опять перекрасила волосы

Два дня назад Алсу удивила друзей и поклонников сменой имиджа: жгучая красавица-брюнетка превратилась в бондинку. В комментариях под фотографиями мнения разделились надвое. Львиная дола фанатов артистки отметила, что ей все же лучше с темным цветом волос.

«По-моему, черный подходит больше, но однозначно, вы очень красивая», «Нееет, темный лучше», «Нет, сразу уставший вид», — выразили тогда свое мнение подписчики Алсу.

И артистка прислушалась к их мнению и вернулась к своей прежней красоте.