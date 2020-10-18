Алсу раскритиковали за образ блондинки и она опять перекрасила волосы
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Два дня назад Алсу удивила друзей и поклонников сменой имиджа: жгучая красавица-брюнетка превратилась в бондинку. В комментариях под фотографиями мнения разделились надвое. Львиная дола фанатов артистки отметила, что ей все же лучше с темным цветом волос.
«По-моему, черный подходит больше, но однозначно, вы очень красивая», «Нееет, темный лучше», «Нет, сразу уставший вид», — выразили тогда свое мнение подписчики Алсу.
И артистка прислушалась к их мнению и вернулась к своей прежней красоте.
«Мнения разделились: среди 6,5 тысячи комментариев под предыдущем фото. И все-таки побуду пока брюнеткой», — объяснила свое решение Алсу.
«Хвала Святому Франциску. Чуть не отписался», «Брюнеткой лучше», «Если душа требует перемен, нужно быть смелее и решительнее. Светлой вы моложе», «Ваш цвет глаз ярче и насыщеннее с темным цветом волос», «Ваш стиль — брюнетка», «Правильно, так лучше», «Класс!», «Как можно быть такой красивой», «Брюнетка — это то, что надо!», «Блондинка интереснее», — вновь разошлись во мнениях поклонники певицы, но большинство высказались за темный цвет волос.
Впрочем, публикации Алсу всегда собирают множество комментариев. Так, недавно артистку хвалили за стильный образ в рубашке с открытым плечом и за стильный наряд для отдыха в жарких странах.
А какая Алсу вам нравится больше?
Фото и видео: Instagram Алсу
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