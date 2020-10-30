Алсу в наряде с декольте и броскими украшениями перепутали с Натали Портман

Алсу позирует в наряде, выстроенном вокруг кипенно-белого цвета. Гиперобъемные рукава и максимально открытая линия декольте сделали образ нежным, романтичным и в то же время соблазнительным. Артистка призывает не бояться миксовать акцентные украшения и носить все лучшее сразу. На ней — многоярусное колье с броскими подвесками из раковин и барочного жемчуга, который зарифмован с эффектным слейв-браслетом из комплекта. Образ Алсу дополнил нежный мейкап с легкой кофейной дымкой на веках и естественные локоны в духе подружки серфера.