Алсу в наряде с декольте и броскими украшениями перепутали с Натали Портман
Фото: Instagram @alsou_a
Алсу позирует в наряде, выстроенном вокруг кипенно-белого цвета. Гиперобъемные рукава и максимально открытая линия декольте сделали образ нежным, романтичным и в то же время соблазнительным. Артистка призывает не бояться миксовать акцентные украшения и носить все лучшее сразу. На ней — многоярусное колье с броскими подвесками из раковин и барочного жемчуга, который зарифмован с эффектным слейв-браслетом из комплекта. Образ Алсу дополнил нежный мейкап с легкой кофейной дымкой на веках и естественные локоны в духе подружки серфера.
Фолловеры отметили, что на снимке Алсу не похожа на себя. «Не узнала Алсу. Богатой будет», «Я думала, это певица Зара», «Это точно Алсу на фото?», «Не узнала, изменилась», «Фото красивое. Неожиданно похожа на Натали Портман» — пишут в комментариях. Другие же одаривали звезду комплиментами: «Самая красивая женщина в России!», «Вам бы в кино сниматься!», «С каждым днем все моложе», «Как нежно!».
Фото: Instagram @alsou_a
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