Алсу в белом костюме и с ярко красными губами произвела фурор в Сети
Стиль и комфорт в аутфите певицы не лишен нежности, соблазнительности и яркости. На ней — белый костюм, забравший на себя главную роль образа. Этот «уютный» лук артистка дополнила мейкапом с акцентной красной помадой. Обувь, кстати, Алсу решила подобрать именно под сочные и яркие губы. Получилось круто! Финальными штрихами выступили гладко уложенные волосы и черные стрелки на глазах.
Фолловеры не жалели комплиментов для исполнительницы «Зимнего сна». «Ну как можно быть такой шикарной?», «Роковая женщина! Эталон стиля и красоты», «Сочетание помады и кед просто супер», «Алсу как всегда обворожительна и привлекательна», «Слишком хороша! Мать троих детей, талантище и стильняшка», «Как всегда очаровательна», «Какая вы обалденная» — пишут ей в комментариях восторженные подписчики.
Алсу очень любит стильно и красиво одеваться. Образы артистки всегда заслуживают лучших оценок ее подписчиков и производят настоящий фурор в Сети.
А вам понравилось новое фото певицы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram Алсу
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