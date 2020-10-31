Алсу в белом костюме и с ярко красными губами произвела фурор в Сети

Фолловеры не жалели комплиментов для исполнительницы «Зимнего сна». «Ну как можно быть такой шикарной?», «Роковая женщина! Эталон стиля и красоты», «Сочетание помады и кед просто супер», «Алсу как всегда обворожительна и привлекательна», «Слишком хороша! Мать троих детей, талантище и стильняшка», «Как всегда очаровательна», «Какая вы обалденная» — пишут ей в комментариях восторженные подписчики.

Алсу очень любит стильно и красиво одеваться. Образы артистки всегда заслуживают лучших оценок ее подписчиков и производят настоящий фурор в Сети.

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