Цифра дня: сын Дэвида Бекхэма приобрел особняк за 10 млн долларов на годовщину своей помолвки

Особняк, который выбрала влюбленная пара, был построен в прошлом году. Он включает в себя пять спален, большую кухню, бассейн, спа, винный погреб и роскошный вид на Лос-Анджелес и Голливудские холмы. Размер дома 7000 квадратных футов, что достаточно неплохо для одной пары.

Никола прекрасно ладит со всеми членами семьи Бекхэм и была тепло принята свекровью Викторией. Несмотря на то, что Бруклин часто менял девушек, с Пельтц у молодого человека все серьезно. Он называет Николу своим лучшим другом, пара не устает признаваться друг другу в любви в социальных сетях.