Цифра дня: сын Дэвида Бекхэма приобрел особняк за 10 млн долларов на годовщину своей помолвки
22-летний старший сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин и 26-летняя актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола ровно год назад объявили о помолвке.
Влюбленные встречаются около двух лет и планируют жить вместе. Поэтому, Бруклин и Никола решили приобрести первую совместную недвижимость в Беверли-Хиллс. По сообщениям E!News стоимость особняка более 10 млн долларов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @brooklynbeckham/Instagram
Дом расположен недалеко от места, где семья Бекхэм жила несколько лет назад. Тогда Дэвид играл за команду Los Angeles Galaxy.
Особняк, который выбрала влюбленная пара, был построен в прошлом году. Он включает в себя пять спален, большую кухню, бассейн, спа, винный погреб и роскошный вид на Лос-Анджелес и Голливудские холмы. Размер дома 7000 квадратных футов, что достаточно неплохо для одной пары.
Никола прекрасно ладит со всеми членами семьи Бекхэм и была тепло принята свекровью Викторией. Несмотря на то, что Бруклин часто менял девушек, с Пельтц у молодого человека все серьезно. Он называет Николу своим лучшим другом, пара не устает признаваться друг другу в любви в социальных сетях.
Фото и видео: @brooklynbeckham/Instagram
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