Бруклин Бекхэм посвятил Николе Пельтц пятую татуировку
Фото: @brooklynbeckham / Instagram
В своем блоге в Instagram фотограф Бруклин Бекхэм, показал новую татуировку, которую сделал в честь своей будущей жены, американской актрисы Николь Пельтц. Рисунок выглядит безумно оригинально и круто, согласитесь?
Новый рисунок на теле Бруклина — это любовное письмо от Николы, которое символизирует их романтические отношения.
«Мой мальчик навсегда. Читай эти строки каждый раз, когда будешь чем-то обеспокоен. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно ты любим. У тебя самое доброе сердце, какое я когда-либо встречала, и я надеюсь, что не проживу ни дня без твоей любви. Я думаю, что ты просто невероятный. Мы сможем пройти через все вместе, если ты будешь медленно дышать и доверять мне. Я безгранично люблю тебя. Твоя будущая жена».
Кстати, сама татуировка стала пятой из тех, что сын известных родителей посвятил своей возлюбленной. Сразу видно, у парня серьезные намерения на невесту! Ну и конечно же, стоит сказать, что тело молодого человека украшают еще как минимум 30 татуировок. А у его звездного отца их 50!
Фото и видео: @brooklynbeckham / Instagram
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