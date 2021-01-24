Бруклин Бекхэм посвятил Николе Пельтц пятую татуировку

Новый рисунок на теле Бруклина — это любовное письмо от Николы, которое символизирует их романтические отношения.

«Мой мальчик навсегда. Читай эти строки каждый раз, когда будешь чем-то обеспокоен. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно ты любим. У тебя самое доброе сердце, какое я когда-либо встречала, и я надеюсь, что не проживу ни дня без твоей любви. Я думаю, что ты просто невероятный. Мы сможем пройти через все вместе, если ты будешь медленно дышать и доверять мне. Я безгранично люблю тебя. Твоя будущая жена».