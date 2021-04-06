Семейный подряд в деле: Бруклин Бэкхем со своей невестой снялся для глянца
Фото: @brooklynbeckham
Сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин снялся для Vogue Germany вместе со своей невестой Николой Пельтц. Пара приняла участие в фотосессии для рекламной кампании бренда Виктории Victoria Backham.
Бруклин появился в черных брюках и кепке, а Никола примерила несколько эффектных нарядов. На первом кадре она появилась в белой майке и высоких джинсах, а затем в элегантных платьях - черном, сиреневом с черным кружевом, и леопардовом.
Ранее Бруклин сделал на шее татуировку в честь возлюбленной, с текстом ее письма для него.
«Мой мальчик навсегда. Читай эти строки каждый раз, когда будешь чем-то обеспокоен. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно ты любим. У тебя самое доброе сердце, какое я когда-либо встречала, и я надеюсь, что не проживу ни дня без твоей любви. Я думаю, что ты просто невероятный. Мы сможем пройти через все вместе, если ты будешь медленно дышать и доверять мне. Я безгранично люблю тебя. Твоя будущая жена», — было написано в письме.
Фото и видео: Instagram Бруклина Бэкхема
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