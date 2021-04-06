Семейный подряд в деле: Бруклин Бэкхем со своей невестой снялся для глянца

Сын Виктории и Дэвида Бэкхэм Бруклин снялся для Vogue Germany вместе со своей невестой Николой Пельтц. Пара приняла участие в фотосессии для рекламной кампании бренда Виктории Victoria Backham.

Бруклин появился в черных брюках и кепке, а Никола примерила несколько эффектных нарядов. На первом кадре она появилась в белой майке и высоких джинсах, а затем в элегантных платьях - черном, сиреневом с черным кружевом, и леопардовом.