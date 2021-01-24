Невеста Ивлева сменила имидж для фото в глянце – и теперь у нее алые брови-«гусеницы»

Многие подписчики сразу отметили, что Куденкова в этой фотосессии неузнаваема. В комментариях они написали множество приятных слов и отметили ее природную красоту. Кстати, там же отметился и новоиспеченный жених. «Девочка моя», — подписал публикацию Константин Ивлев, дополнив слова парой смайликов в виде смайла и сердца. Молодая невеста ответила ему лаконичным признанием в любви.

Напомним, что ранее мы писали, что в 2020 году Константин Ивлев развелся с женой Марией, брак с которой длился 22 года. Мария не скрывала, что обижена на отца своих детей. Она даже призналась, что пожалела, что вообще вышла за него замуж. «Я ему в молодости, когда он был еще никем, нос подтирала. И чем он мне ответил?», — говорила она, называя новую избранницу Ивлева непорядочной женщиной.